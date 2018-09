Fico | ' Sono contrario a qualsiasi condono | comunque lo si chiami'

PATRIZIA ROSSETTI E MARIA TERESA RUTA : LE SIGNORE DELLA TV - CHI SONO?/ Pechino express - prime difFicoltà : Le SIGNORE DELLA tv, PATRIZIA ROSSETTI e MARIA TERESA RUTA: le due non hanno bisogno di nessun tipo di presentazione, staremo a vedere se riusciranno a stare al passo (Pechino express)(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:45:00 GMT)

Cube Escape : Paradox e il suo adattamento cinematograFico Sono ora disponibili : I ragazzi di Rusty Lake hanno annunciato oggi che Cube Escape: Paradox ed il suo adattamento cinematografico sono ora disponibili. le due opere raccontano la storia di un detective intrappolato da un corvo in una sinistra stanza.Come riporta Rock Paper Shotgun, il film ed il primo capitolo del gioco sono disponibili gratuitamente su Steam, mentre il successivo episodio sarà venduto come DLC al costo di 2.39 euro.I Cube Escape sono titoli punta e ...

Legge di stabilità - pressing Di Maio sul ministro Tria : 'Trovi i soldi per gli italiani che sono in difFicoltà' : Sulla Legge di stabilità tensioni nella maggioranza.Tria per ora intravede misure per mantenere il deficit Pil all'1,6% escludendo o riducendo la portata delle richieste di Lega e M5s -

Non era uno di loro. Fico in Egitto da al-Sisi : "Sono qui perché sul caso Regeni c'è stallo" : Roberto Fico ha incontrato il presidente egiziano al-Sisi. La loro discussione, come ha tenuto a precisare il presidente della Camera, ha avuto un punto all'ordine del giorno: la vicenda di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto a gennaio 2018. "Sono venuto qui perché siamo ad un punto di stallo", ha precisato Fico.Al termine della discussione ha affermato che la soluzione del caso viene prima di ogni altra questione ...

Via del Corso pedonale - i negozianti : «I vicoli sono intasati di trafFico» : «Le vacanze sono finite e stiamo esplodendo di traffico». Commercianti e residenti protestano per la nuova viabilità di via del Corso, dove dal 7 luglio sCorso c'è la nuova pedonalizzazione da largo ...

Vitalizi - polemiche sui 700 ricorsi. Fico 'Sono legittimi ma avanti con la riforma' : ROMA - Arrivano i ricorsi e partono le polemiche. Vitalizi, i 5 Stelle difendono la delibera dell'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati con cui il 12 luglio scorso sono stati tagliati i ...

Fico : ricorsi sono diritto ma taglio vitalizi ricuce ferita : Roma, 8 set., askanews, - 'I ricorsi sapevo che sarebbero arrivati, farli è un diritto ma resto ovviamente convinto della delibera approvata dall'ufficio di presidenza della Camera perché è un ...

Fondi Lega : il Riesame conferma il sequestro dei 49 milioni. Salvini : «Sono tranquillo». Conte : «DifFicoltà per la Lega» : Accolto il ricorso della Procura. L’accusa è truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010

Pd - nervi tesi dopo Fico. E Martina ora rivendica : "Sono stato io a invitarlo" : "Sono il responsabile dell'invito di Fico alla festa dell'Unità e lo rivendico. Un grande partito anche quando perde deve sempre avere la vocazione all'apertura e al confronto. Un partito forte non deve avere paura di confrontarsi con gli altri partiti. C'era pure Delrio, Fico mica ha fatto un comizio. Cosa facciamo, ci applaudiamo fra di noi?". Lo ha detto Maurizio Martina alla festa dell'Unità di Reggio Emilia. "Abbiamo anche invitato Fini ...

Precari - botta e risposta tra Bussetti e PaciFico : “a pagare sono i precari” : Scambio di opinioni al vetriolo tra il presidente Anief e il titolare del Miur sulla questione Precari. La replica di Marcello Pacifico a proposito delle ultime dichiarazioni di Bussetti è assolutamente condivisibile dalla maggior parte del mondo del Precariato scolastico. Ecco, in sintesi, cosa dichiara il Presidente Anief dopo le precisazioni del Ministro a proposito […] L'articolo Precari, botta e risposta tra Bussetti e Pacifico: ...

Allegri : 'Ronaldo? In Italia ci sono difFicoltà diverse' : PARMA - ' I ragazzi sono stati molto bravi. Parma è un campo molto difficile, nelle ultime cinque gare qui abbiamo vinto solo una volta. Loro lottano per la salvezza, sono una squadra organizzata e ...

MotoGp – Jorge Lorenzo e la lista delle difFicoltà a Silverstone : “ci sono 3 problemi principali. E sulle buche…” : Quinto posto per Jorge Lorenzo dopo le Fp2 sul tracciato di Silverstone: il pilota spagnolo dà la colpa a 3 fattori in particolare Dopo la vittoria in Austria, Jorge Lorenzo riparte fiducioso per la gara di Silverstone, prossima tappa del Motomondiale. Il pilota spagnolo però ha concluso le Fp2 del venerdì solamente al quinto posto, a causa di diversi problemi relativi alla pista e alla condizioni climatiche. Nel post Fp2 Lorenzo ha ...

Migranti - Salvini : “Sulla Diciotti sono tutti illegali”. Lite con Fico : «Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. Voi sapete che in Australia c’è il principio del no way, nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al mare mette piede sul suolo australiano. A questo si deve arrivare anche in Europa». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo dice ai microfoni di Rtl 102,5, mentre per i Migranti comincia il terz...

I 29 minori sulla Diciotti sono sbarcati. E tra Salvini e Fico è scontro : Non si sblocca la situazione dei 177 migranti a bordo della nave Diciotti ancorata al porto di Catania, a cui ancora non viene dato il permesso di sbarcare, salvo i 29 minori. Solo nel tardo pomeriggio il governo fa sentire la sua voce e lo fa direttamente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che su Facebook chiama in causa l'Europa chiedendo una "risposta forte e chiara" e accusando l'Ue di aver "abbandonato a ...