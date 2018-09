Festival dello sport | il coraggio di attaccare | la lezione di Contador

OVERTIME Festival 2018 - Macerata tempio della cultura e dello sport : Dalle imprese dei campioni alle vicende dei grandi sconfitti, dai romanzi sullo sport ai convegni, dal racconto all'etica sportiva . Tutto, davvero tutto all' OVERTIME FESTIVAL dove lo sport ...

A Merano torna il Festival dello Sport - una due giorni ricca di eventi e attività : Merano . In riva al Passirio sono presenti più di 100 associazioni Sportive che, grazie all'impegno di tanti volontari, offrono ottime opportunità di crescita ad atleti e atlete. Il Festival dello ...

Il Festival dello Sport : è iniziato il conto alla rovescia : Così come non mancherà il Tech Dome, lo spazio dedicato alla scienza, dove avverranno incontri costruttivi incentrati sulle nuove tecnologie e start up.

Musica - intrattenimento e cibo di strada. A Sant'Elpidio a Mare - da domani fino a domenica - arriva il Festival dello Street Food in via Aldo ... : La parte centrale del viale, nei pressi dell'ufficio postale, sarà occupata dai mezzi e dal palco, per gli spettacoli che saranno proposti nella tre giorni. Per quanto riguarda l'accompagnamento ...

Festival dello Sport - regalare emozioni nel segno di Mennea : Conferenza Festival Sport recordNoi lo adottiamo idealmente come bussola che ci accompagnerà durante la kermesse che andrà in scena a Trento dall'11 al 14 di ottobre. Il Record di Mennea è il Record ...

Dall’11 al 14 Ottobre a Trento si terrà il primo Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta : La Gazzetta dello Sport ha questa mattina presentato il palinsesto dell’edizione 2018 (la prima di sempre) del Festival dello Sport di Trento: la Rosa è sponsor ufficiale dell’evento insieme alla Regione Trentino che ha organizzato il tutto. Il tema principale dell’edizione è quello dei grandi record Sportivi: simbolica la decisione di tenere la conferenza di presentazione dell’evento in occasione del 39° anniversario del record mondiale ...

A Trento il primo Festival dello Sport con 150 campioni : Milano, askanews, - Trento capitale dello Sport: dall' 11 al 14 ottobre 2018 si svolge in città la prima edizione del Festival dello Sport, kermesse internazionale con altre 100 eventi e 150 ospiti ...

A Talenti il Festival dello Street Food - dal 20 al 23 settembre : ...da strada e i Circus Village Arricchirà il Festival la compagnia del CIRCUS VILLAGE capitanata dall'agenzia Raggi di Luna che con i suoi artisti di strada e circensi offrirà entusiasmanti spettacoli ...

Overtime Festival 2018 - Macerata tempio dello sport ad Ottobre : Overtime Festival 2018 – Countdown già scattato per una delle kermesse sportive più apprezzate a livello nazionale. , rassegna nazionale del racconto e dell’etica sportiva. Un evento di assoluto spesPer cinque giorni Macerata diviene capitale italiana dello sport, ospitando personaggi che hanno fatto la storia dello sport. Dal 10 al 14 Ottobre 2018 si svolgerà in terra maceratese l’ottava edizione dell’Overtime Festivalsore che apre ...

La storia dello sport al Festivaletteratura di Mantova : Il Festivaletteratura di Mantova 2018 si arricchisce di un evento particolare, che unisce storia, letteratura e sport. È quello organizzato da Unimeier , Universita Medicina Integrata Economia e Ricerca, e La CRO.S.S. , Associazione Cronisti Storici dello sport, in programma venerdì 7 e sabato 8 settembre nella scuola superiore di Mediazione Linguistica " Unicollege in via ...