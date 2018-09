Festa per Bossi | ai tavoli il coro | Padania!Padania!

Miss Italia - Montegiorgio aspetta Carlotta Maggiorana per la Festa : Montegiorgio , Fermo, , 22 settembre 2018 - L'inizio della settima per i montegiorgesi è stata segnata dalla notizia che Carlotta Maggiorana , la 26enne originaria di Montegiorgio , è stata eletta ...

VICENZA Grande Festa in città con il FUORI FIERA : ecco gli eventi previsti per VIOFF : L'iniziativa " primo appuntamento del ciclo "GoTo Science" per portare la scienza in mezzo alla gente e avvicinare i cittadini al mondo della ricerca " è a ingresso libero. Progetto "Un assist alla ...

Belen Rodriguez : la Festa di compleanno per i 34 anni è senza Iannone. Tavola enorme - brindisi - balli e risate nel salone del ristorante. (FOTO) : Belen Rodriguez ieri sera, giovedì 20 settembre, ha celebrato il suo compleanno con una mega festa organizzata in un locale L'articolo Belen Rodriguez: la festa di compleanno per i 34 anni è senza Iannone. Tavola enorme, brindisi, balli e risate nel salone del ristorante. (FOTO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Festa di San Pio da Pietrelcina : il capo dipartimento alle celebrazioni per il patrono dei volontari di protezione civile : Il capo dipartimento, Angelo Borrelli, parteciperà domenica 23 settembre, alla cerimonia di benedizione dei mezzi della protezione civile presieduta da S.E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo ausiliare, che si svolgerà a Piazza Navona, a Roma, alla presenza di 200 volontari delle Associazioni nazionali e regionali, oltre ai rappresentanti del dipartimento e ai fedeli devoti al Santo. L’evento si inserisce nel programma delle celebrazioni dedicate a ...

Belen fa Festa per i suoi 34 anni. Da Iannone solo un like : Belen Rodriguez festeggia i suoi 34 anni. In un ristorante milanese la showgirl argentina ha fatto festa in compagnia di amici e parenti. Grande assente Iannone. L'unico uomo al suo fianco il figlio Santiago. Tra i regali che ha ricevuto una canotta di basket, una scatola griffata di scarpe e due bamboline che ricordano proprio Belen e Santiago. Al ristorante è arrivata anche la sorella della showgirl, Cecilia in compagnia del fidanzato Ignazio ...

Festa del Quartiere Alberti. Tutto è pronto per la XIV edizione in programma domenica 23 settembre : Giunta alla quattordicesima edizione, la grande Festa del Quartiere Alberti propone una domenica densa di appuntamenti tra spettacoli, sport, giochi per bambini, giri in carrozza ed esibizioni canore e di danza. Ravenna-PageDetail728x90_320x50-1 domenica 23 settembre saranno numerossime le iniziative in programma. Si ...

Il coinquilino ideale? Per gli italiani no a tirchi e Festaioli : Ordine e pulizia. Sono queste le due parole d’ordine di chi si mette alla ricerca di un coinquilino. Secondo una recente indagine di Immobiliare.it, infatti, il principale motivo di litigio nelle case degli italiani è relativo proprio alla pulizia e all’ordine delle aree comuni: il 35% delle discussioni tra coinquilini sarebbe proprio determinato da questi due fattori. La pulizia è apprezzata soprattutto dalle donne: il 46% del campione ...

Weekend di Festa per i borghi italiani : arriva l’autunno delle Bandiere Arancioni : Lama dei Peligni (CH)Castelvetro di Modena (MO)Oriolo (CS)Dolceacqua (IM)Maniago (PN)Caderzone Terme (TN)Collodi (PT)Gradara (PU)Zungoli (AV)Soave (VN)Nemi (Roma)Gromo (BG)Cisternino (BR)Frosolone (IS)Agliè (TO)Étroubles (AO)Gavoi (NU)Petralia Sottana (PA)Valsinni (MT)Siamo costantemente attratti dalle mete lontane senza pensare, a volte, ai tesori unici e senza tempo che vivono a due passi da noi. L’Italia è costellata di bellezze autentiche ...

Il Messaggero compie 140 anni Festa a Cinecittà con Mattarella Cusenza : «È la casa dei romani» Nuova veste per il sito : : Presenti la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, e i ministri della Pa, Giulia ...

Softball - Super6 2018 : l’Italia batte la Russia 8-0 per “maniFesta”. Finale ad un passo : Un’Italia magnifica si impone in soli 4 tempi e mezzo di gioco contro la Russia nel Super6 2018 di Softball. Le azzurre, dopo la doppia vittoria di ieri ai danni di Gran Bretagna e Olanda e quella di oggi, sono ad un passo dalla Finale per il primo posto. Incontro in discesa sin da subito, nonostante il turno di riposo concesso dal manager Enrico Obletter ad Amanda Fama. I primi due punti arrivano al primo inning con il fuoricampo di Erika ...

Il mondo islamico celebra la Festa della Ashura con i terribili riti dell’autoflagellazione per ricordare il martirio dell’imam Hussein [FOTO] : 1/82 AFP/LaPresse ...

Accadde oggi – 20 settembre 2015 - la Festa di Totti per le 300 reti con la maglia della Roma : 1/14 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Alla Festa di San Gennaro malore per il cardinale Sepe : Lieve malore per il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, durante la cerimonia nel Duomo per la festività di San Gennaro. Il lieve malore potrebbe essere stato causato dal gran caldo all'interno della chiesa cattedrale, gremita di fedeli e di turisti accorsi per assistere al prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, che si è prontamente ripetuto anche oggi. L'arcivescovo, al termine della cerimonia, non ha portato ...

SuperEnalotto - la nuova formula porta fortuna : bastano 5 numeri per fare Festa : Vista l'assenza di '6' e '5+1', sono le combinazioni a cinque numeri ha portare ricchi premi da circa 40mila euro a casa dei...