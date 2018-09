Ferguson torna all' Old Trafford

Manchester United - Ferguson torna a Old Trafford : ''Bello esserci ancora'' : Alex Ferguson torna a Old Trafford per la prima volta dall'operazione. L'ex tecnico del Manchester United , operato d'urgenza per emorragia cerebrale a maggio , ha assistito alla sfida tra i Red Devils ...

La luce in fondo al tunnel - Ferguson torna a parlare dopo l’emorragia cerebrale : “non sarei qui se…” : L’ex allenatore del Manchester United ha parlato della sua malattia, sottolineando che senza l’aiuto tempestivo dei medici non sarebbe sopravvissuto L’ex allenatore del Manchester United Alex Ferguson ha parlato pubblicamente per la prima volta da quando ha avuto un’emorragia cerebrale a maggio. In un breve video pubblicato sul Twitter ufficiale dello United, il 76enne ex allenatore ha ringraziato coloro che si sono ...