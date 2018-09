huffingtonpost

: Fedez si fa fotografare con l'amata Gigi Hadid (ma Chiara la prende bene) - HuffPostItalia : Fedez si fa fotografare con l'amata Gigi Hadid (ma Chiara la prende bene) - jonassvibes : RT @VanityFairIt: Fedez alla fine ce l'ha fatta: si è fatto fotografare con la sua amata Gigi Hadid. E chissà Chiara come l'ha presa... htt… - renitasgdr : RT @VanityFairIt: Fedez alla fine ce l'ha fatta: si è fatto fotografare con la sua amata Gigi Hadid. E chissà Chiara come l'ha presa... htt… -

(Di sabato 22 settembre 2018)non ha mai nascosto la sua passione per, di cui è ben consapevole anche la moglie. In occasione della sfilata Fendi per la Milano Fashion Week, il rapper è riuscito a realizzare il suo sogno, conoscere la modella statunitense e scattare una foto con lei. Nessuna gelosia in casa Ferragni: la fashion blogger ha assecondato ironicamente il neosposo. "Scusama sono sposato (foto scattata da mia moglie)", ha scrittonella didascalia all'immagine postata sul suo profilo Instagram. Un'immagine preceduta da due storie apparse sempre sul suo account: una ripresa della sfilata in passerella della modella in cui si autodenunciava come "stalker" e un video in compagnia diche, quasi rassegnata, commentava l'entusiasmo del marito in vista del prossimo incontro con la sua "".Visualizza questo post su InstagramScusama sono sposato ...