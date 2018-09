Fedez e la foto con Gigi Hadid | Chiara Ferragni fa una clamorosa gaffe Video

Fedez e la foto con Gigi Hadid. La Ferragni gelosa fa una gaffe : Una foto che ha sollevato non pochi dibattiti in Rete tra i fan di Chiara Ferragni e di Fedez . Il cantante di fatto ha realizzato un sogno: incontrare Gigi Hadid. E così ha deciso di immortalare l'...

Fedez si fa fotografare con l'amata Gigi Hadid (ma Chiara la prende bene) : Fedez non ha mai nascosto la sua passione per Gigi Hadid, di cui è ben consapevole anche la moglie Chiara. In occasione della sfilata Fendi per la Milano Fashion Week, il rapper è riuscito a realizzare il suo sogno, conoscere la modella statunitense e scattare una foto con lei. Nessuna gelosia in casa Ferragni: la fashion blogger ha assecondato ironicamente il neosposo. "Scusa Gigi ma sono sposato (foto scattata da mia moglie)", ha ...

Fedez : "Leone - ti ho scritto una canzone appena sei nato" (foto) : "Sono parole che mi mettono a nudo". E' proprio questa la sensazione che lascia intendere Fedez, neo marito di Chiara Ferragni per un gesto compiuto nei confronti del loro figlio, Leone. Sul suo profilo Instagram, il cantante ha rivelato di aver scritto un brano dedicato esclusivamente al bimbo, nato lo scorso 20 marzo: appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole dedicate a te, che ...

Fedez E CHIARA FERRAGNI/ Una canzone per Leone : la foto incanta e commuove il web : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, la coppia social più invidiata dello showbiz italiano, rinuncia alla luna di miele per "colpa" degli impegni di lavoro e L’intervista con Costanzo.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 22:00:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez/ Foto - l’influencer torna da New York e lancia un appello disperato : Chiara Ferragni e Fedez, Foto: l'influencer "stuzzica" con una Foto provocante i 15 milioni di followers e fa impazzire i social. Migliaia i commenti: "è stupenda", scrive qualcuno.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 21:12:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI E Fedez/ Foto - prima settimana da sposati : “mi manca mio marito” : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ lontani nel giorno in cui festeggiano la prima settimana insieme. La dolce dedica dell'influencer al marito sui social, la Foto.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 06:56:00 GMT)

Matrimonio Ferragnez - nessuna foto tra Chiara e la madre di Fedez : l’indiscrezione : Matrimonio Ferragnez: perché non ci sono foto di Chiara Ferragni e la mamma di Fedez insieme? Il Matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è stato sicuramente un evento mediatico che ha avuto un grandissimo impatto sui vari media e social media (italiani e non solo). L’arrivo nella location scelta, la cerimonia, i vari party pre […] L'articolo Matrimonio Ferragnez, nessuna foto tra Chiara e la madre di Fedez: l’indiscrezione ...

“Ma dai!”. Chiara Ferragni e Fedez : la foto ‘boom’ salta fuori dal ‘lontano’ 2015 : “Pranzo di Natale”. Anno 2015, fidanzata Giulia Valentini. Quando Fedez ha pubblicato questa foto sui social la sua vita era molto diversa da quella che sta vivendo da due anni a questa parte. Lo scatto risalente a tre anni fa è stato pubblicato dall’utente Twitter ‘’Sara’’. ‘’Comunque oggi mi é salita un po’ di nostalgia e scorrendo le foto di Fedez durante il periodo con Giulia, ho trovato questa E RIDO PER SEMPRE, me ne ero ...

Matrimonio Fedez e Ferragni : la «calma apparente» di lui - e tutto l’album di nozze con le foto più belle : Quello dell’attesa è il territorio del tempo sospeso: qualcosa di grosso nella nostra vita sta per accadere, e si vede tutto. Nell’aria concentrata, pensierosa, che assumiamo. Nelle espressioni nostro malgrado un po’ tirate che ci vengono in volto. Come fossimo altrove, e insieme mai come allora lì. Adesso che il Matrimonio dei #TheFerragnez è finito, e alla Dimora delle Balze a Noto si è spento il Luna Park della festa di ...

Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez/ La foto più bella e lo sguardo di chi ha superato l’alcol test : Matrimonio Chiara Ferragni e Fedez: come in una favola moderna, gli sposi si sono scambiati delle splendide promesse d'amore che emozionanto gli ospiti e il web. Anche se il party per il Matrimonio si è ufficialmente concluso con la nottata di ieri al luna park, continuano senza sosta i festeggiamenti per le nozze di Fedez e Chiara Ferragni. I due protagonisti del Matrimonio nostrano più chiacchierato della stagione hanno infatti inaugurato ...