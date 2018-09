Favola Ducati ad Aragon | speciale doppietta in qualifica | Lorenzo in pole | beffato

sportfair

(Di sabato 22 settembre 2018) Jorgeinposition al Gp d’: Doviziososul finale, chiude la prima fila Marc Marquez Qualifiche insolite questo pomeriggio al Gp d’: sul finale nessun pilota ha voluto tirare, creando una situazione confusionaria, in stile Moto3. Tutto si è acceso all’ultimissima possibilità di fare il miglior tempo per conquistare le migliori posizioni in griglia di partenza. Senza Valentino Rossi, rimasto fuori dalla Q2 col suo ottavo tempo in Q1, in un sabato disastroso, i suoi colleghi hanno regalato spettacolo puro con un finale al cardiopalma. Una, la terza consecutiva, adhaDovizioso per 14 decimi, conquistando una fantasticaposition. Terzo tempo invece per Marc Marquez, seguito da Crutchlow, caduto sul finale, e Iannone. Solo 11° Maverick Vinales dopo la sua buona prestazione in ...