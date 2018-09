Fare screenshot iPhone XR

Fare screenshot iPhone XS : iPhone XS catturare la scrermata effettuare uno screenshot su Apple. Il modo migliore per condividere gli screenshot con iOS 12 iPhone XS.

Come Fare screenshot su iPhone Xr : Guida per scattare screenshot su iPhone Xr. Come catturare screenshot su iPhone Xr. Salvare schermate su iPhone Xr screenshot Su iPhone Xr I nuovi iPhone XS, XS Max e iPhone XR sono stati presentati da Apple nel corso dell’ormai classico evento di settembre che l’azienda organizza nella sua sede a Cupertino, in California. Durante l’evento Apple ha introdotto […]

Come Fare screenshot su iPhone Xs Max : Guida per scattare screenshot su iPhone Xs Max. Come catturare screenshot su iPhone Xs Max. Salvare schermate su iPhone Xs Max screenshot Su iPhone Xs Max I nuovi iPhone XS, XS Max e iPhone XR sono stati presentati da Apple nel corso dell’ormai classico evento di settembre che l’azienda organizza nella sua sede a Cupertino, in California. Durante […]

Come Fare screenshot su iPhone Xr : Guida per scattare screenshot su iPhone Xr. Come catturare screenshot su iPhone Xr. Salvare schermate su iPhone Xr screenshot Su iPhone Xr I nuovi iPhone XS, XS Max e iPhone XR sono stati presentati da Apple nel corso dell’ormai classico evento di settembre che l’azienda organizza nella sua sede a Cupertino, in California. Durante l’evento Apple ha introdotto […]

Come Fare screenshot su iPhone Xs Max : Guida per scattare screenshot su iPhone Xs Max. Come catturare screenshot su iPhone Xs Max. Salvare schermate su iPhone Xs Max screenshot Su iPhone Xs Max I nuovi iPhone XS, XS Max e iPhone XR sono stati presentati da Apple nel corso dell’ormai classico evento di settembre che l’azienda organizza nella sua sede a Cupertino, in California. Durante […]

Come Fare screenshot su iPhone Xs : Guida per scattare screenshot su iPhone Xs. Come catturare screenshot su iPhone Xs. Salvare schermate su iPhone Xs screenshot Su iPhone Xs I nuovi iPhone XS, XS Max e iPhone XR sono stati presentati da Apple nel corso dell’ormai classico evento di settembre che l’azienda organizza nella sua sede a Cupertino, in California. Durante l’evento Apple ha introdotto […]

Come Fare screenshot su iPhone Xr : Guida per scattare screenshot su iPhone Xr. Come catturare screenshot su iPhone Xr. Salvare schermate su iPhone Xr screenshot Su iPhone Xr I nuovi iPhone XS, XS Max e iPhone XR sono stati presentati da Apple nel corso dell’ormai classico evento di settembre che l’azienda organizza nella sua sede a Cupertino, in California. Durante l’evento Apple ha introdotto […]

Come Fare screenshot su iPhone Xs Max : Guida per scattare screenshot su iPhone Xs Max. Come catturare screenshot su iPhone Xs Max. Salvare schermate su iPhone Xs Max screenshot Su iPhone Xs Max I nuovi iPhone XS, XS Max e iPhone XR sono stati presentati da Apple nel corso dell’ormai classico evento di settembre che l’azienda organizza nella sua sede a Cupertino, in California. Durante […]

Come Fare screenshot su iPhone Xs : Guida per scattare screenshot su iPhone Xs. Come catturare screenshot su iPhone Xs. Salvare schermate su iPhone Xs screenshot Su iPhone Xs I nuovi iPhone XS, XS Max e iPhone XR sono stati presentati da Apple nel corso dell’ormai classico evento di settembre che l’azienda organizza nella sua sede a Cupertino, in California. Durante l’evento Apple ha introdotto […]

Come Fare screenshot su Honor Play : Guida per scattare screenshot su Honor Play. Come catturare screenshot su Honor Play. Salvare schermate su Honor Play screenshot Su Honor Play Honor Play è ufficiale Come nuovo gaming smartphone dalle caratteristiche di buon livello e dal prezzo abbordabile che la società cinese ha ufficializzato ad IFA 2018 di Berlino. Si tratta di uno dispositivo pensato […]

Come Fare screenshot su Honor Play : Guida per scattare screenshot su Honor Play. Come catturare screenshot su Honor Play. Salvare schermate su Honor Play screenshot Su Honor Play Honor Play è ufficiale Come nuovo gaming smartphone dalle caratteristiche di buon livello e dal prezzo abbordabile che la società cinese ha ufficializzato ad IFA 2018 di Berlino. Si tratta di uno dispositivo pensato […]

Come Fare screenshot su Nokia 5.1 : Guida per scattare screenshot su Nokia 5.1. Come catturare screenshot su Nokia 5.1. Salvare schermate su Nokia 5.1 screenshot Su Nokia 5.1 La solida struttura di Nokia 5.1 deriva da un unico blocco di alluminio serie 6000, perfezionato attraverso un rigoroso processo di lavorazione, anodizzazione e lucidatura a 33 stadi, per offrire una finitura satinata e […]

Come Fare screenshot su Nokia 5.1 : Guida per scattare screenshot su Nokia 5.1. Come catturare screenshot su Nokia 5.1. Salvare schermate su Nokia 5.1 screenshot Su Nokia 5.1 La solida struttura di Nokia 5.1 deriva da un unico blocco di alluminio serie 6000, perfezionato attraverso un rigoroso processo di lavorazione, anodizzazione e lucidatura a 33 stadi, per offrire una finitura satinata e […]

Come Fare screenshot su Sony Xperia XZ3 : Guida per scattare screenshot su Sony Xperia XZ3. Come catturare screenshot su Sony Xperia XZ3. Salvare schermate su Sony Xperia XZ3 screenshot Su Sony Xperia XZ3 Sony Xperia XZ3 è stato presentato ufficialmente dall’azienda nipponica durante la conferenza dedicata ad IFA 2018. Si tratta di un nuovo top gamma che prosegue la dinastia della rinomata serie XZ, ma […]