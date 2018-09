F3 | Mick Schumacher vince anche in Austria e conquista la leadership

Formula 3 - Mick Schumacher cala il poker a Spielberg : il tedesco vola in testa al Mondiale : Il giovane figlio di Michael Schumacher centra il quarto successo consecutivo, trionfando in Gara-1 a Spielberg Mick Schumacher non si ferma più, il pilota tedesco vince Gara-1 a Spielberg e si prende il comando della classifica di FIA Formula 3. Il figlio del Kaiser domina la prima manche sul bagnato e, sfruttando l’ottavo posto di Ticktum, lo scavalca nel Mondiale (286 punti a 268). Per il giovane driver tedesco si tratta del ...

Formula 3 : per Mick Schumacher terza pole consecutiva : In the penultimate round of the FIA Formula 3 European Championship, another spectacular result in qualifying 1, with the third straight pole for Mick Schumacher. The 19-year-old German made another step in his exciting chase for the championship at the Austrian venue, and posted a sensational lap to top his closest contender by more than […] L'articolo Formula 3: per Mick Schumacher terza pole consecutiva sembra essere il primo su ...

Mick Schumacher firma con Ferrari o Red Bull?/ Ultime notizie F1 - il sogno è il figlio di Michael a Maranello : Mick Schumacher fa gola a Ferrari e Red Bull. Ultime notizie F1, il figlio di Michael a Maranello: potrebbe essere inserito nei programmi junior delle due scuderie(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:54:00 GMT)

F1 - Mick Schumacher alla Toro Rosso? Helmut Marko esce allo scoperto : “ecco tutta la verità” : Il dirigente della Red Bull ha sottolineato come non ci siano mai stati contatti con il giovane tedesco, protagonista nello scorso week-end di FIA F3 Mick Schumacher non guiderà la Toro Rosso nella prossima stagione, è subito svanito il sogno di vedere nel 2019 il figlio di Michael sulla monoposto della scuderia di Faenza. Action Press Le tre vittorie ottenute al Nurburgring lo scorso week-end avevano alimentato le voci di un possibile ...

F1 - pazza idea della Toro Rosso : per la prossima stagione si pensa a… Mick Schumacher : Il giovane pilota tedesco acquisirà con ogni probabilità la superlicenza per guidare una monoposto di F1 al termine di questa stagione, per questo motivo la Toro Rosso ha pensato a lui come spalla di Kvyat Le tre vittorie consecutive ottenute al Nurburgring nell’ultima tappa di FIA F3 hanno acceso i riflettori su Mick Schumacher, portatosi adesso a meno tre punti dal leader della classifica Dan Ticktum. Photo4/LaPresse Sono sei i ...

Mick Schumacher a caccia del titolo in Formula 3 : Mick Schumacher sta prendendo confidenza con la Formula 3: dopo una partenza difficile in campionato quest"anno, si trova ora in lotta per il titolo con tre vittorie consecutive. Il figlio dell"indimenticato campione del mondo Michael, classe 1999, da due anni corre nella Formula 3: lo scorso anno ha chiuso dodicesimo in classifica finale con un solo podio, faticando a raggiungere la zona punti.Quest"anno invece è già al nono podio stagionale ...

F3 : Mick Schumacher vince tutte le gare al Nurburgring! : A perfect weekend for PREMA Theodore Racing at Nürburgring. In the final day of action for the FIA F3 European Championship at the world-famous German circuit, Mick Schumacher turned into a true home hero. After winning race 1 yesterday, the19-year-old racer dominated race 2 and 3 from the pole to complete a sensational sweep. He […] L'articolo F3: Mick Schumacher vince tutte le gare al Nurburgring! sembra essere il primo su ...

Mick Schumacher indemoniato : mitica tripletta al Nurburgring! Il figlio d’arte è secondo in classifica : lotta per il titolo europeo F3 : Mick Schumacher sempre più scatenato nell’europeo di Formula 3 dove nell’ultimo mese si sta comportando da vero dominatore. Il figlio d’arte è semplicemente stato perfetto al Nurburgring e ha confezionato la tripletta vincendo tutte le gare in programma sul circuito tedesco: il 19enne ha recuperato anche tantissimo in classifica generale, ora occupa la seconda posizione ad appena tre punti da Daniel Ticktum. Il teutonico può ...

