F1 | Hamilton non si accontenta | “la sfida con Vettel non mi basta | spero anche anche

F1 - Vettel avverte Hamilton 'Non mollo il mondiale - chiederei consigli a Schumi' : Se nel 2012 non avessi fatto quel sorpasso rischioso su Button ad Abu Dhabi avrei perso dei punti e non sarei diventato campione del mondo. Tutti hanno paura di sbagliare e sono consapevole come ...

F1 - Wolff smonta le critiche : “Hamilton distratto dai suoi viaggi? Non credo - a Singapore ha spazzato tutti via” : Il team principal della Mercedes ha spento le illazioni su Hamilton, sottolineando come non sbagli un colpo nonostante i suoi lunghi viaggi Le critiche montano, Hamilton però non se ne cura. E vince, senza soluzione di continuità. I suoi lunghi viaggi restano sempre sotto i riflettori, nonostante il britannico continui a trionfare su tutti i circuiti del mondo. Photo4/LaPresse Sulla questione è intervenuto anche Toto Wolff, che ha espresso ...

F1 - Allison non sta nella pelle : “Hamilton è un robot - ma il merito del successo non è tutto suo” : Il direttore tecnico della Mercedes ha commentato la vittoria ottenuta da Hamilton a Singapore, mettendo alcune cose in chiaro Hamilton-Mercedes, un connubio vincente pronto a prendersi l’ennesimo trionfo. Sono quaranta i punti di vantaggio del britannico su Vettel nella classifica piloti, un gap difficile da ridurre vedendo il livello di prestazioni raggiunto dal campione del mondo in carica. Photo4/LaPresse Il segreto però si ...

Formula 1 - GP Singapore : Hamilton proprio come Ali - un gancio al Mondiale. Ma Vettel non è ko : E' stato un gancio fortissimo. Non ancora quello del ko ma molto importante. La vittoria di Lewis Hamilton a Singapore, senza dimenticare la superlativa pole position di sabato, sul campionato pesano ...

F1 - Verstappen spiazza tutti : 'superare Hamilton? Non sarebbe stato corretto farlo...' : Il pilota della Red Bull ha sottolineato come non sarebbe stato corretto superare Hamilton durante la fase dei doppiaggi Lewis Hamilton si prende il Gp di Singapore, consolidando il primo posto nella ...

F1 - Verstappen spiazza tutti : “superare Hamilton? Non sarebbe stato corretto farlo…” : Il pilota della Red Bull ha sottolineato come non sarebbe stato corretto superare Hamilton durante la fase dei doppiaggi Lewis Hamilton si prende il Gp di Singapore, consolidando il primo posto nella classifica del Mondiale di Formula 1. L’inglese della Mercedes, partito in pole, trionfa al termine di una gara perfetta condotta dall’inizio alla fine, centrando così la quarta vittoria nelle ultime cinque gare, la numero 69 in ...

F1 – Vettel che pensava di non arrivare alla fine della gara - Hamilton grato e Verstappen soddisfatto : le parole dei protagonisti del Gp di Singapore : Hamilton, Verstappen e Vettel commentano a caldo il Gp di Singapore: i tre piloti e le loro diverse sensazioni alla fine della gara-- Lo spettacolo in notturna del Gran Premio di Singapore fa calare il sipario su una gara dominata dall’inizio alla fine da Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, reduce dalla pole position di ieri, è partito in testa alla corsa che ha portato al termine senza mai rischiare la prima posizione. Sul podio ...

F1 - Wolff non sta nella pelle : “la pole di Hamilton? E’ stato il giro più incredibile che abbia mai visto” : Il team principal della Mercedes ha commentato lo stratosferico giro di Hamilton, riuscito a prendersi una clamorosa pole a Singapore Una prestazione pazzesca, un giro stratosferico quello compiuto da Hamilton a Singapore, utile per prendersi la pole position davanti a Verstappen e Vettel. Photo4/LaPresse Il britannico lascia le briciole ai suoi avversari, chiudendo i giochi già al primo tentativo della Q3, rendendo quasi una passerella il ...

F1 - analisi qualifiche GP Singapore 2018 : Lewis Hamilton trascina la Mercedes - la Red Bull attende la gara - la Ferrari prova a non mollare : L’1:36.015 fatto segnare nella Q3 da Lewis Hamilton non sarà il suo miglior giro di sempre, ma non ci va molto lontano. Il campione del mondo in carica ha centrato una pole position che ha letteralmente dell’incredibile, dopo un fine settimana che lo aveva sempre visto rincorrere Ferrari e Red Bull. Oggi, invece, ancora una volta, la 79esima in carriera, ha conquistato la partenza al palo, ma con una prestazione ai limiti del ...

F1 - GP Singapore – Hamilton sfiora la perfezione : “quelle curve non si possono fare meglio di come ho fatto io” : Hamilton si prende la poleposition del GP di Singapore con una sessione di qualifiche a dir poco perfetta: il pilota Mercedes non sbaglia di una virgola Sessione di qualifiche a dir poco perfetta quella corsa da Lewis Hamilton nel GP di Singapore. Il pilota della Mercedes ha chiuso in prima posizione, con un tempo di 1.36:015: davanti a Verstappen e Vettel. In conferenza stampa Hamilton non ha nascosto un po’ di nervosismo per le ...

Gp Singapore - Hamilton : gare difficili - vantaggio non conta : Roma, 13 set., askanews, - Lewis Hamilton si presenta al Gp di Singapore con trenta punti di vantaggio su Sebastian Vettel. A cinque Gp dalla fine sono tanti, ma lui non ci pensa: 'Si punta sempre a ...

Lewis Hamilton - GP Singapore 2018 : “Non correrò amministrando - e sugli ordini di scuderia…” : Lewis Hamilton è apparso tranquillo e sicuro, come sempre, nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al weekend del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno. La vittoria di Monza ha ovviamente regalato una enorme iniezione di fiducia all’inglese che sbarca sul circuito di Marina Bay, sapendo che si tratta di una pista non troppo favorevole alla Mercedes. “Non arrivo mai ad un weekend con aspettative ...

F1 - Hamilton non dorme sugli allori : “avverto tanta pressione - non abbiamo la macchina più forte” : Il pilota della Mercedes ha parlato della situazione nel Mondiale, sottolineando come non abbia mai avvertito così tanta pressione Trenta punti di vantaggio non lasciano tranquillo Lewis Hamilton, che continua a tenere alta l’attenzione per evitare di farsi sorprendere da Vettel e dalla Ferrari. Photo by JOHN THYS / AFP La vittoria di Monza ha aumentato le chances del britannico di vincere il quinto titolo mondiale, ma la prudenza ...

#Verstappen senza freni : #Hamilton e #Vettel non sono da 10 - Top Speed : Se riuscirà a darsi una calmata ha davvero la stoffa per diventare campione del mondo. Sugli 8 titoli ho qualche dubbio. Ma perché rovinare dei sogni così ambiziosi?