F1 - Ferrari tra speranza di rimonta e dubbi sull' armonia nel team | ma non è certo colpa

Così comincia la gara (in Borsa) tra Aston Martin e Ferrari : Milano. Metti un multiplo nel motore. Sarà una sfida a colpi di valutazioni finanziarie quella tra Ferrari e Aston Martin, i due produttori di auto di lusso che, con modalità diverse, si mettono alla prova, rispettivamente sulla Borsa di Milano e su quella di Londra. Un rally inedito per i mercati c

Aston Martin vuole dimostrare che vale come la Ferrari : MILANO - La casa delle automobili di James Bond, la Aston Martin, è stata valorizzata tra i 4 e i 5 miliardi di sterline in vista del suo debutto alla borsa di Londra previsto a ottobre. Lo ha ...

F1 - Ferrari - la carica di Vettel : 'Ho già dimostrato quattro volte di poter vincere un Mondiale' : Accantonata la delusione di Singapore, Sebastian Vettel si è già proiettato alle ultime sei gare della stagione con una ritrovata positività. Intervistato dal quotidiano tedesco Sport Bild , il pilota della Ferrari si è detto convinto di poter ancora vincere il Mondiale, nonostante il -40 da Lewis Hamilton : 'Posso farcela, l'ho già dimostrato quattro volte' ha affermato. '...

Che spettacolo a Maranello! Svelata la nuova sede del Centro Stile Ferrari - tra novità e lusso [GALLERY] : L'articolo Che spettacolo a Maranello! Svelata la nuova sede del Centro Stile Ferrari, tra novità e lusso [GALLERY] sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Ferrari presenta la SP1 - prima monoposto da strada : mostro da 810 cavalli : ... che hanno contribuito negli anni Cinquanta a creare parte della leggenda Ferrari grazie ai tanti trionfi nel Campionato Mondiale Sport. Dotate del motore più potente mai uscito dai cancelli di ...

Ferrari lancerà 15 nuovi modelli tra il 2019 e il 2022. Camilleri : 'Nostri obiettivi ambiziosi' : MARANELLO - La Ferrari lancerà quindici nuovi modelli tra il 2019 e il 2022 nei diversi segmenti. Lo ha detto Enrico Galliera, direttore commerciale marketing di Ferrari. 'I nostri...

Ferrari - Camilleri svela strategie Cavallino. Fca : stop trattativa per Magneti Marelli - offerta Kkr non basta : MARANELLO - Si blocca la trattativa tra Fca e il fondo di private equity Kkr per la cessione di Magneti Marelli, la società del gruppo che opera nella componentistica auto Fca vuole almeno 6...

F1 – Ferrari nel baratro - rischio ribaltoni a Maranello : in Inghilterra si fa strada una voce clamorosa : Secondo quanto riporta il ‘The Times’, la posizione di Arrivabene si sarebbe aggravata nelle ultime settimane: il team principal rischia grosso La sconfitta di Singapore, i titoli mondiali che si allontanano e una situazione che si fa sempre più complicata. Nervi tesi in casa Ferrari, il ko tecnico subito dalla Mercedes a Marina Bay brucia eccome, non solo per il terreno perso in classifica, ma anche per la superiorità mostrata ...

F1 - Hamilton svela : “la Ferrari ha sbagliato strategia. Gioire per gli errori di Vettel? Dico che…” : Il pilota britannico ha parlato del week-end di Singapore, soffermandosi anche sulle prestazioni della Ferrari Alla vigilia sembrava che il week-end di Singapore fosse uno di quelli in cui difendersi per la Mercedes, ma le prestazioni di Lewis Hamilton hanno completamente ribaltato le carte in tavola. Photo4/LaPresse Il britannico ha vinto con merito, aiutato da un giro perfetto in qualifica che ha obbligato Vettel ad inseguire fin dalla ...

F1 - Vettel ruggisce e difende la Ferrari : “giù le mani dalla nostra strategia - mai creduto di essere più veloci” : Il tedesco ha commentato l’esito del Gp di Singapore, professando fiducia in vista degli ultimi sei Gran Premi di questa stagione Una gara da dimenticare, una prestazione al di sotto delle aspettative che rischia di compromettere la corsa verso il titolo mondiale. Photo4/LaPresse Sebastian Vettel non ha certo brillato a Singapore, chiudendo terzo e perdendo altri dieci punti da Lewis Hamilton, vincitore della gara disputata sul ...

Ferrari : prototipo ibrido nel traffico di Maranello : ... rispetto a LaFerrari che invece è stata la prima macchina del Cavallino Rampante ad entrare nel mondo delle propulsioni hybrid, montando un motore elettrico di fianco al suo potente V12. Sono tanti ...