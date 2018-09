Ex ministro tedesco | spetta all' economia decidere se acquistare gas dalla Russia

Il ministro tedesco Seehofer "spera" di trovare un accordo con Roma per il rinvio dei migranti in Italia : Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, si è detto speranzoso che una svolta sia raggiunta in settimana con Italia e Grecia sul rinvio dei migranti già registrati in questi Paesi. Il leader della Csu bavarese ha detto di volere "chiarezza" nei prossimi giorni sulla possibilità di siglare un accordo. "I colloqui procedono in un buon clima", ha affermato parlando all'emittente Ard, "ma alla fine, i capi di governo ...