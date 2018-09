Evasione Iva | Italia prima in Europa | poi Romania e Grecia Persi 36 miliardi

L'Italia è ancora prima in Europa per Evasione dell'Iva : sottratti all'Erario 36 miliardi di euro : Tanto quanto una manovra di quasi 36 miliardi. E' il valore dell'evasione dell'Iva in Italia nel 2016, il più alto in assoluto nei 28 e il terzo divario maggiore tra gettito previsto ed effettivamente riscosso, al 25,9%. Solo Romania e Grecia 'frodano' di più sull'Iva, con un 'buco' rispettivamente del 35,8% e del 29,2%. E' la fotografia scattata dall'ultimo rapporto annuale della Commissione Ue, e che conferma il trend delL'Italia ...

Iva - Italia ancora prima in Europa per Evasione. Un buco da quasi 36 miliardi : Lo evidenzia il rapporto della Commissione Ue sul 2016. Belpaese terzo invece per il maggior divario tra gettito previsto e riscosso, meglio solo di Romania e Grecia

Iva - l’Evasione costa all’Italia 36 miliardi. Divario tra entrate previste ed effettive : peggio di noi solo Romania e Grecia : Anche nel 2016 è l’Italia il Paese dell’Unione europea con più difficoltà a riscuotere l’Iva. Lo si legge nel rapporto annuale diffuso dalla Commissione europea che parla di 35,8 miliardi di evasione dell’imposta nel Paese. Numeri simili a quelli fatti registrare nel 2015, quando i miliardi non incassati erano 35,753, garantendo all’Italia il primato nella graduatoria. Se si calcolano le percentuali relative al ...

L’Italia è il primo Paese europeo per Evasione di Iva : nel 2016 ammanco per 36 miliardi : Nell'anno 2016, il BelPaese è stato il primo per evasione dell'imposta sul valore aggiunto, per una cifra pari a 35,9 miliardi di euro di ammanco. Per quanto riguarda l'intera Unione europea, la quota di Iva andata persa per evasione, elusione o errori di calcolo è pari a 147,1 miliardi di euro.Continua a leggere

