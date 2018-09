Errori | ricorsi e rischio caos | rinviato il decreto sul ponte

ilgiornale

(Di sabato 22 settembre 2018) Dopo gli annunci e le polemiche, ilper la ricostruzione delMorandi di Genova è ancora al palo. Incagliato, in attesa delle bollinature ai 49 articoli, tra scogli burocratici e giuridici.Doveva essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ieri o al massimo oggi, invece, rischia di slittare alla settimana prossima. "Ilverrà pubblicato a ore", ha assicurato anche ieri il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. Ma quando non è dato saperlo. L'allungamento dei tempi è dovuto ad alcuni aggiustamenti alle bozze del provvedimento circolate in questi giorni. Necessari per blindare l'efficacia dele ottenere il necessario via libera dell'Unione Europea all'affidamento diretto senza gara della ricostruzione del viadotto all'Ati che dovrebbe nascere attorno a Fincantieri. L'urgenza dell'opera è il punto chiave che consentirebbe di bypassare le procedure ordinarie ...