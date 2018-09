Era una conversazione privata Nessun proposito da perseguire

“Terremoto nel Pacifico - onde di tsunami attraversEranno l’oceano e tocchEranno tutta la costa sudamericana” : comunicazione e gestione dell’emergenza - il mese prossimo la simulazione “PacWave18” : L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) ha reso noto che 11 Paesi latinoamericani che si affacciano sull’Oceano Pacifico parteciperanno il mese prossimo a “PacWave18“, una simulazione anti-tsunami per testare i loro sistemi di comunicazione e gestione delle emergenze. L’esercitazione è 8ª di questo tipo, dopo la prima realizzata nel 2006 e la più recente del ...

“Aiutatemi a libErare i gattini da sotto il letto”. Poi tenta di uccidere le figlie : una è morta : Julie Ann Orellana, 46enne americana, è accusata di omicidio di primo grado e tentato omicidio: ha sparato e pugnalato sua figlia di 8 anni, e poi provato a fare lo stesso con quella di 11, che è però riuscita a fuggire. La polizia ha trovato una lettera di sei pagine macchiata di sangue che illustrava i motivi del suo folle piano.Continua a leggere

“Aiuto - presto”. In pigiama in mezzo alla strada - le grida dispErate di una donna - poi la scoperta : Una storia di maltrattamenti tra le mura di casa, di violenza, quella che aveva spinto una donna a fuggire dalla propria abitazione per chiedere di essere accolta, insieme alla figlia, in una casa famiglia, così da poter sfuggire ai soprusi del compagno contro il quale aveva già sporto numerose querelle. L’uomo, un 41enne di Ostia, ha tuttavia continuato a riempirla di messaggi, durante la sua assenza, cercando di convincerla a ...

Nadia Toffa su Instagram 'Vi spiego come ho trasformato quello che tutti considErano una sfiga in un dono' : 'Ecco qui Ragazzi, in questo libro vi spiego come sono riuscita a trasformare quello che tutti considerano una sfiga, il #cancro, in un dono, un'occasione, una opportunità. A come riuscire a fiorire d'...

NBA – Che ci fa Jayson Tatum in una culla? La FOTO della stella dei Celtics e del figlio è troppo tenEra : Jayson Tatum si addormenta con il figlio piccolo nella culla: lo scatto postato sui social diventa virale e mostra la stella dei Celtics in versione (giovane) papà Ha solo 20 anni, ma Jayson Tatum è già una delle solide basi sulle quali i Boston Celtics vogliono costruire il proprio futuro. Scelto come rookie lo scorso anno, Tatum ha impressionato tutti per qualità e soprattutto personalità: lanciato nella mischia dopo l’infortunio ...

eppur si muove! - ritrovata a londra una lettEra di galileo galilei - datata 1613 - in cui... - Cronache : Dovettero passare 359 anni prima che nel 1992 Papa Giovanni Paolo II riabilitasse il grande scienziato che aveva detto la verità sui moti celesti e fondato la scienza.

Frasi e pensieri per augurare una buona sErata ai vostri contatti : augurare una buona serata ai vostri amici o parenti (magari lontani) non è mai stato così facile. Attraverso WhatsApp o altre applicazioni di messaggistica istantanea potrete inviare un semplice...

Immagini e gif da condividere per augurare una buona sErata : Siete alla ricerca di contenuti e Immagini per augurare una buona serata ai vostri contatti In questa pagina potete trovarne diverse, da scaricare e condividere liberamente. Attraverso Whatsapp e...

"Ogni volta che mi fanno una proposta penso - quanto stress mi procurerà questo impegno?" : "Ogni volta che mi fanno una proposta, che sia un'intervista o pubblicare una storia su un giornale o fare qualcosa in un museo, il mio primo pensiero è: quanto stress mi procurerà questo impegno? Me ne dovrò vergognare dopo". In una lunga intervista a Repubblica parla Michele Rech, in arte Zerocalcare, di cui il 10 novembre partirà una mostra al Maxxi di Roma sui primi vent'anni del suo lavoro."Esporrò non ...

Exponiamo Dalmine - una vEra festa per riscoprire il mondo 'offline' : Sul BergamoPost cartaceo in edicola, ben otto pagine , 29-36, dedicate all'evento, dove troverete anche un nostro stand. Le trovate anche sulla versione digitale, qui . Come un serpente che svolge le ...

CDA RAI - FOA PRESIDENTE : VIA LIBEra/ Ultime notizie - Fico “Ora si faccia una legge sul conflitto di interessi” : Rai, Marcello Foa PRESIDENTE: nomina CdA a maggioranza. Ultime notizie, il giornalista é ad un passo dall’incarico: l'ufficialità dovrebbe arrivare ad inizio settimana(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 08:30:00 GMT)

Milton torna in Italia dopo l'arresto. Si finse poliziotto con una vEra agente : Vi ricordate di Milton Morales, il ballerino di Buona domenica che insegnava danze latine? Ebbene, pare che il danzatore cubano, dopo alcune disavventure all'estero, stia per fare ritorno in Italia. L'uomo era stato arrestato nel 2017.Per la la giustizia Usa Morales si sarebbe spacciato per un poliziotto, e con un finto distintivo che aveva conservato da quando aveva lavorato come vigilante in un locale avrebbe tentato di fermare ...

Lugano vittorioso all'esordio in una partita vEra : Il debutto in campionato del Lugano è subito valso tre punti ai bianconeri, che hanno battuto davanti al proprio pubblico il Davos per 3-1. Dopo un...