Elezioni delle cariche in seno al nuovo direttivo dell´associazione Cambiamenti di

Lega - Roberto Maroni : 'Salvini potrebbe cambiare simbolo e nome in vista delle Elezioni europee' : L'ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni , rivela al quotidiano La Stampa il timore che Matteo Salvini possa presentarsi alle elezioni europee di maggio con un partito unico ed egemone di ...

Emilia Romagna - dalla Regione 600mila euro per l’assunzione di giornalisti. M5s : “Regalo agli editori in vista delle Elezioni” : La Regione Emilia-Romagna guidata da Stefano Bonaccini stanzia 600mila euro per finanziare progetti di tv, radio e giornali finalizzati all’assunzione di giornalisti. Ma il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Bertani grida allo scandalo e accusa la giunta di voler fare un regalo agli editori. Perché quel bando che ha avuto l’ok dalla Regione e che fissa i criteri per accedere ai contributi, a fondo perduto, per il sostegno ...

Antipasto delle Elezioni europee : Viktor Orban, il più popolare tra i Popolari, la calamita di una nuova possibile alleanza di destra che va dall'ala più radical del Ppe alla Lega di Matteo Salvini e gli altri sovranisti in vista delle europee del 2019: su di lui a Strasburgo si consuma forse l'ultimo atto dell'Unione Europea come l'abbiamo conosciuta finora.Il Parlamento si riunisce in plenaria per discutere la messa in stato di accusa del governo Orban per ...

M5s alla prova della piazza : ad ottobre la "due giorni" a Roma in vista delle Elezioni : La quinta edizione della kermesse "Italia 5 stelle" è stata annunciata oggi da Luigi Di Maio dopo un incontro con Beppe...

Maria Elena Boschi : “Il Pd ha perso le Elezioni per colpa dei social e delle fake news” : Per l'ex ministro Maria Elena Boschi, il Partito Democratico ha perso le elezioni a causa dei social e delle fake news: "Noi a volte ci raccontiamo la storia che abbiamo perso perché non siamo stati abbastanza nelle periferie. Io credo che abbiamo perso perché non siamo stati abbastanza sui social in modo preparato e capace di affrontare le bugie degli altri", ha dichiarato durante il suo intervento alla Festa Nazionale dell'Unità di ...

Alla vigilia delle Elezioni in Svezia è sempre testa a testa : in ascesa il partito anti-immigrati dei Democratici Svedesi : Alla vigilia delle elezioni Svedesi, i sondaggi fotografano un testa a testa tra il blocco di sinistra e il gruppo di quattro partiti di centro-destra, con un potenziale forte rafforzamento del partito anti-immigrati.Secondo l'esito di un'inchiesta diffusa oggi dAlla radio svedese, la coalizione che riunisce SocialDemocratici, Verdi e partito della sinistra si attesta sul 40% delle preferenze, con un solo punto di vantaggio rispetto ai partiti ...

La lettera di Mark Zuckerberg sulla sacralità delle Elezioni farà discutere : ... è così che si vincono le nuove guerre: una rete di profili su un social network che intervengono in massa a colpi di fake news per far perdere le elezioni ad una determinata parte politica. Come ...

Figc - verso la convocazione delle Elezioni prima del Consiglio del Coni : Risolutore, in tal senso, sarebbe stato un colloquio avvenuto ieri tra il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport, ...

L'ex manager di Facebook Stamos avvisa : "Troppo tardi per garantire la sicurezza delle Elezioni Usa" : 'Gli attacchi contro la politica Usa mostrano l'intento di minare la fiducia dei cittadini, di creare il caos e di mettere a repentaglio la legittimità del governo', avverte Stamos.

Casting per The New Pope di Paolo Sorrentino - a settembre a Roma : date e orari delle sElezioni : Si svolgeranno a Roma, all'inizio di settembre, i Casting per The New Pope di Paolo Sorrentino: se il cast principale è già stato contrattualizzato, per comparse e figurazioni speciali la produzione è ancora in cerca di volti. The New Pope è l'atteso sequel della serie originale Sky-Hbo The Young Pope, creata dal regista premio Oscar per La grande bellezza Paolo Sorrentino, prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside. Nella nuova ...

Usa - il futuro di Trump dopo il giorno più nero : tra incriminazione e impeachment - il peso delle Elezioni di midterm : Donald Trump reagisce in modo rabbioso al giorno più nero della sua presidenza. Martedì il suo ex avvocato Michael Cohen lo ha coinvolto nella storia di pagamenti a due donne, in violazione della legge elettorale, e il suo ex campaign manager Paul Manafort è stato ritenuto colpevole di 8 capi di imputazione per frode bancaria ed evasione fiscale. “Ho grande rispetto per un uomo così coraggioso”, ha scritto Trump in un tweet, riferendosi a ...

Il mondo delle fake news : chi le crea - a cosa servono - quanto incidono sulle Elezioni : La produzione di disinformazione coinvolge decine di governi e attori oscuri che usano metodi sofisticati per mascherare le loro identità, le loro posizioni. Un rapporto dell'Oxford Internet Institute ha trovato campagne organizzate di disinformazione che si svolgono sui social media in 48 paesi, ben 20 in più rispetto ai 28 del 2017...

Ora il Pd del Trentino rompe con autonomisti in vista delle Elezioni provinciali : I 25 voti dell'assemblea del Pd del Trentino hanno bocciato gli autonomisti.Nonostante l'intervento della Segreteria nazionale che ha parlato di "grave errore" sollecitando l'assemblea a correggere il voto, ieri i "no" a una nuova candidatura del governatore Ugo Rossi (Partito autonomista) sono saliti fino a 34, che vuol dire quindi la maggioranza assoluta dei componenti (in tutto 63). "Riteniamo molto grave mettere in discussione l' alleanza ...

Bannon punta su Wall Street in vista delle Elezioni Usa di novembre : Perché - è la tesi - un riscatto elettorale dei democratici ribalterebbe il "riorentamento dell'economia globale" innescato da Trump e farebbe venire meno i generosi tagli alle aliquote fiscali ...