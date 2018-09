Elettrocardiogramma su Apple Watch 4 | quando in Italia?

Apple Watch Serie 4 può eseguire un “Elettrocardiogramma” : utile ma incompleto per scopi medici : Apple Watch Serie 4 è in grado di effettuare un elettrocardiogramma. Questo però non vuol dire che possa sostituire le macchine ECG utilizzate dai medici. Tutto dipende dalla tecnologia integrata nel nuovo smartWatch dell’azienda di Cupertino, che ha anche ricevuto un’apposita certificazione dalla FDA (Food and Drug Administration), ovvero l’ente che negli Stati Uniti si occupa di regolamentare i prodotti alimentari e ...