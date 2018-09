Ecopatente | c’è un modo per guidare responsabile a tutte le età

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 settembre 2018) Ora di punta sul G.R.A. di Roma, siamo immersi nel traffico da minuti, poi quarti d’ora che con grande facilità diventeranno ore; e noi lì, nella nostra auto, pronti a scattare di due metri ogni 6-7 minuti. Fermi e col motore acceso. Secondo i dati dell’Agenzia Ambientale Europea (Eaa), sono 60.000 le morti premature che si registrano in Italia ogni anno, alle cui cause concorre l’inquinamento atmosferico, in gran parte dovuto a ozono e polveri sottili: basti solo pensare che lo scorso anno 44 città hanno superato il limite dei 25 giorni di superamento consentito nell’anno solare e le peggiori in questo senso sono state Catanzaro, Varese e Bergamo. Ci sono però dati di altra natura da tener presenti, e cioè quelli sui sinistri stradali: Aci Istat fa sapere che nel 2016 si sono verificati 175.791 incidenti stradali che hanno provocato 3.283 vittime; tra queste, sono in aumento i ciclisti ...