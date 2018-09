E' sempre Juve-Real! Miglior manager d' Europa | Marotta sfida l' ad del Madrid

Mauro : 'Questa Juve è la più forte di sempre. Ha già vinto lo scudetto - sarà una passerella' : L'ex giocatore della Juve ed ex-opinionista di Sky Sport, Massimo Mauro ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport parlando del campionato dei bianconeri. La serie A è già chiusa? 'Ho l'impressione che il nostro campionato sia una felice passerella per la Juventus. Ma non sto sminuendo nulla, anzi. Parliamo ...

Champions - CR7 - c'è sempre una prima volta. Domani a Valencia la Juve cala l'asso : 153 presenze e 120 reti in Champions League, eppure - in un certo senso - Domani per Cristiano Ronaldo sarà esordio nella massima competizione europea: al Mestalla l'attaccante della Juventus esordirà ...

Valencia - Piccini : 'Juve fortissima! Fiorentina sempre nel cuore. Sul futuro...' : Cristiano Piccini , laterale del Valencia , seguito in Italia da Inter, Roma e Juve, parla a Sky Sport in vista della sfida Champions contro i bianconeri: 'Siamo una squadra giovane, piena di ottimi ragazzi che hanno ambizioni e voglia di crescere. E' vero, non abbiamo iniziato la stagione nel ...

Finalmente è Cristiano. Doppietta per sbloccarsi E la Juve vince sempre : L'attesa è finita. Come era quasi logico che fosse. Cristiano Ronaldo ha segnato i suoi primi gol con la maglia della Juventus: Doppietta al Sassuolo, 2-1 finale e popolo bianconero in brodo di ...

Sassuolo sempre ko in casa della Juventus : è l'anno buono per sfatare il tabù? : "Quello dello Stadium non sarà un esame - prosegue Carnevali, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in vista della gara di domenica 16 alle 15 -, perché la Juventus viaggia in un'altra ...

Juve - Agnelli si coccola Mandzukic : " Adoro Mario. Vuole vincere sempre" : Andrea Agnelli si coccola Mandzukic, uno dei protagonisti della straordinaria cavalcata della Croazia alla finale di Mosca. La Juventus in estate ha rifiutato qualsiasi proposta per il suo tesoro ...

Juventus - Bernardeschi sempre più protagonista. E per lui c'è un futuro da mezzala : L'ex Fiorentina titolare in due delle prime tre gare di campionato e con la Nazionale questa sera. Allegri e Mancini intanto lo testano in un ruolo inedito

Barzagli 'Una delle migliori Juventus di sempre' : ... con le dovute proporzioni, la divertente gag creata dal team della Elettronic Arts, gli autori per intenderci di Fifa 19, uno dei videogiochi più venduti al mondo. Ronaldo è presente in copertina e ...

Juventus - Marcelo sempre più vicino al club bianconero. Tutto è già pronto per il mercato di gennaio : L'affare Marcelo sembrava essere già nell'aria dal mercato estivo ma il mancato addio di Alex Sandro ha congelato la trattativa. Solo momentaneamente, perché il difensore brasiliano sembra essere ...

Scirea - 29 anni fa la morte in Polonia. La Juventus : 'sempre con noi' : ' Lo è il mondo del calcio, che ha perso un esempio di lealtà, classe, educazione e civiltà, dentro e fuori dal campo - prosegue la Juve -. Lo è il popolo bianconero, che ha semplicemente perso Gai ',...

Juventus - almeno uno tra Dybala e Douglas Costa deve giocare sempre. Parma - Gervinho è impressionante : E’ andato in scena il secondo anticipo del sabato valido per la terza giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Parma e Juventus che hanno dato vita ad una partita emozionante. La squadra di Allegri subito in vantaggio con Mandzukic, pareggio firmato da Gervinho e nella ripresa rete decisiva da parte di Matuidi. La gara di oggi ha dato importanti indicazione ad Allegri, soprattutto per l’attacco. Mandzukic è ...

La Champions più ricca di sempre : affari d'oro per Juve - Inter - Roma e Napoli - anche perdendole tutte - : Quella che si appresta a partire con la fase a gironi sarà l'edizione più ricca della Champions League , così ricca che le quattro squadre italiane partecipanti guadagneranno vagonate di euro anche ...

Buffon : "Juve sempre al top. Ma Ancelotti è un vincente" : Il Psg è già diventato casa sua. Accolto dai tifosi che lo considerano già "uno di noi", come hanno scritto su uno striscione all'esordio da titolare. Apprezzato dai compagni di squadra che lo ...