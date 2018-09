“È la tendenza del momento” E Bianca Atzei si è fatta subito conquistare Più vista?

Il Tar sospende gli atti della Soprintendenza - all’Ezio Scida di Crotone si gioca : Il Tar della Calabria, dopo i ricorsi presentati da Crotone e Comune, ha disposto la sospensiva degli atti della Soprintendenza archeologica della Calabria che non aveva autorizzato l’uso delle strutture amovibili di tribuna coperta e curva sud dello stadio Scida disponendone la rimozione. Il giudice ha fissato la discussione di merito per il 26 settembre. La gara di sabato prossimo tra Crotone e Verona, quindi, si giochera’ ...

Ocse - stime al ribasso per l'Italia/ Economia interna in controtendenza rispetto ai paesi del G7 : Ocse, stime al ribasso per l'Italia: Economia interna in controtendenza rispetto ai paesi del G7, ma il ministro Tria mantiene fiducia in vista della Legge di Bilancio(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 23:10:00 GMT)

Glass Hair - la nuova tendenza capelli autunno delle star : da Dua Lipa a Kim Kardashian - Ultime Notizie Flash : Il Glass Hair è la nuova tendenza capelli del prossimo autunno, che già ha conquistato moltissime star in tutto il mondo e che sta impazzendo sui social

La moda del notch è già al capolinea : Dal 2019 inversione di tendenza : notch addio già dal prossimo anno. La moda consolidata da Apple potrebbe già passare di moda in circa 1 anno La moda del notch è già al capolinea: Dal 2019 inversione di tendenza La notch mania è stata proprio una moda passeggera e proprio come ogni moda dura una sola stagione. Il notch chiamata volgarmente […]

Falloplastica : l'intervento che allunga il pene una nuova tendenza della chirurgia : Le dimensioni del pene sono uno dei motivi di maggior imbarazzo tra gli uomini. Inutile affermare che le «dimensioni non contano». Contano, eccome, soprattutto per i maschietti per mostrare la loro ...

La tendenza del casino secondo Di Matteo : 'E' confermata un'inversione di tendenza, la società è in ripresa sotto il profilo economico" e ancora: "Abbiamo fatto un buon lavoro, potremmo diventare un esempio di gestione di partecipate a ...

Flick su Genova e Autostrade : "Mi preoccupa la tendenza all'inversione del principio di non colpevolezza - sostituendosi all'autorità giudiziaria" : "Il crollo impone a tutti una riflessione profonda su necessità di prevenzione e valutazione del rischio e su tutte le tematiche legate alla realizzazione delle grandi opere. Detto questo, mi lascia perplesso l'assunzione di un ruolo molto autoritario e di dogmatica condanna preventiva, fra l'altro sostituendosi alla autorità giudiziaria". Lo afferma, in una intervista a La Stampa, il presidente emerito della Corte Costituzionale ...

“La natura aperta di Android è la causa della sua endemica tendenza alla vulnerabilità”. E ASUS ZenFone Live… : I ricercatori di Kryptowire hanno prelevato alcuni smartphone che da lì a breve sarebbero stati consegnati rilevando bug su dieci di essi L'articolo “La natura aperta di Android è la causa della sua endemica tendenza alla vulnerabilità”. E ASUS ZenFone Live… proviene da TuttoAndroid.

Ripulito sito archeologio in via Anfuso. Ragusa in Movimento : Positiva l'azione della Soprintendenza' : ... inviterei la Soprintendenza di Ragusa, oltre a ringraziarla per avere proceduto intanto a rendere più pulita un'area che meritava tutta l'attenzione di questo mondo, a trovare le soluzione per ...

Londra - al Globe Theatre Amleto è donna - mentre Ofelia è un uomo. È la nuova tendenza del cross-gender acting : Al Globe Theatre di Londra Amleto è donna. Al contrario, la sua fidanzata Ofelia è interpretata da un uomo. Nessun errore, sul palcoscenico del teatro di Shakespeare per antonomasia è l’attrice Michelle Terry a vestire i panni del principe danese mentre tocca a Shubham Saraf rappresentare la fanciulla. Certo, quando Amleto e Ofelia duettano a ruoli invertiti l’effetto è assolutamente straniante per il pubblico, che ha accolto la ...

Nuove tensioni sui titoli della galassia Agnelli. Cnh Industrial in controtendenza : La riscossa sul mercato finanziario della galassia Agnelli, dopo il grande crollo del 25 luglio, è stato guidato ieri da Cnh Industrial, che ha guadagnato a Piazza Affari l’8 per cento grazie all’annuncio di conti molto positivi (utile triplicato) e alla partnership tecnologica con Ibm. Alla guida d