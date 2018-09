È arrivata Super Nanny

vanityfair

(Di sabato 22 settembre 2018) Ledel Norland College Ledel Norland College Ledel Norland College Ledel Norland College Ledel Norland College Ledel Norland College Ledel Norland College Ledel Norland College Ledel Norland College Ledel Norland CollegeQuesto articolo è stato pubblicato su «Vanity Fair Junior», allegato al n. 36 di «Vanity Fair». Le chiamano Norlander, e sono tate con i fiocchi. Anzi, con le bombette e le divise color crema. E con i principini. La signora Maria Teresa Turrion Borrallo, spagnola, 48 anni, che bada ai royal babies britannici (a quanto pare una basta, anche se sono in tre) è diplomata a questa scuola, e basta dare un’occhiata al piano di studi per capire che non si tratta di una formazione qualunque. La laurea del Norland College, istituzione fondata da Emily Ward a Londra nel 1892, con sede a Bath dal 2003, è in ...