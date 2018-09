Diablo | la serie Netflix quasi confermata?

Diablo : in arrivo una serie su Netflix? : Lo sceneggiatore di Hellboy conferma che una serie su Diablo sarebbe in cantiere nei quartieri di Netflix, riporta Comingsoon.Andrew Cosby annuncia infatti su Twitter che scriverà una nuova serie per Netflix dedicata al celebre videogioco Blizzard. La serie è sempre stata vociferata da tempo, e oggi abbiamo finalmente una conferma, per quanto non sia dato sapere lo stato di avanzamento dei lavori."Credo di poter confermare che sono davvero in ...