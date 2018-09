Di Maio | stilettate a Berlusconi | ' Il nostro programma gli fa venire un coccolone'

Blastingnews

(Di sabato 22 settembre 2018) Luigi die il Movimento Cinque Stelle, prima di allearsi con la Lega o eventualmente il Pd, avevano posto due condizioni: Mai cone con Renzi. Parole che devano l'idea di quanto alta potesse essere l'acredine da parte del partito pentastellato nei confronti di due figure viste, da sempre, come il fumo negli occhi dai grillini. L'arrivo al Governo del M5S non ha spostato di una virgola il pensiero e, nelle ultime ore, la conferma arriva dalle parole del Ministro del Lavoro che, seppur con ironia, non usa giri di parole per manifestare, ancora una volta, la poca simpatia nei confronti del Cavaliere. Dismentisce chi parla di governo che attuadi centro-destra Nei giorni scorsi la figura die il ruolo di Forza Italia sono tornati in auge per via di un incontro tra l'ex premier e Matteo Salvini. Una riunione in cui si è provato a capire se ...