Si sta "facendo la morale a Roccoperché in un audio via WhatsApp, inviato a due giornalisti, ha detto quello che avevamo già detto pubblicamente,cioé che il sistema dei Mandarini di Stato ci rema. Molti cronisti si stanno scandalizzando perché Rocco lo abbia detto in un audio privato a Pietro Salvatori e Alessandro De Angelis che non avrebbero mantenuto il segreto della conversazione,probabilmente passandola a Il Giornale di Sallusti. Così il vice premier e ministro Diin una lettera ai parlamentari M5S.(Di sabato 22 settembre 2018)