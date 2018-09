Di Maio | “Il lato oscuro dello Stato rema contro di noi | ci attacca diffondendo menzogne”

Di Maio : “Il reddito di cittadinanza si farà e sarà solo per i cittadini italiani” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, assicura che il reddito di cittadinanza verrà inserito nella legge di bilancio e che sarà rivolto solamente ai cittadini italiani e non anche a quelli stranieri, come previsto nella prima proposta del M5s di qualche anno fa: "È chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea ai cittadini italiani".Continua a leggere

Di Maio : “Il governo è compatto e per ora combatte. E’ pronto ddl per tagliare 345 parlamentari” : “Io e Salvini? Si sta giocando a evidenziare sempre le cose su cui non c’è accordo tra M5s e Lega, ma il governo per ora è compatto e continua a combattere“. Così a Dimartedì (La7) il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, si esprime sui rapporti con la Lega. “Si alimenta un giochino per farci dire cose diverse” – spiega – “Queste due forze politiche si sono messe insieme ...

Ponte Morandi - Di Maio : “Per gli sfollati arriva un decreto - basta elemosine”. Toti : “Il governo decide i fondi - cambi le leggi” : “Non si può lasciare la gente in balia dell’elemosina di Autostrade“. E quindi l’annuncio di un “decreto urgente”, questione di settimane, “forse di alcuni giorni” perché “gli sfollati hanno diritto a una casa” e hanno “perfettamente ragione” a protestare, come fatto oggi durante la seduta congiunta di Consiglio regionale e comunale. Luigi Di Maio commenta il blitz di 100 ...

Di Maio assicura : “Il nostro obiettivo è tenere i conti in ordine” : Luigi Di Maio sostiene che “il nostro obiettivo è sì tenere i conti in ordine” ma anche pensare ai cittadini. A

Di Maio non si fida di Autostrade : “Il ponte di Genova sarà ricostruito da un’azienda di Stato” : Il ponte di Genova sarà ricostruito «da un’azienda di Stato con manager di Stato, Autostrade deve al massimo metterci i soldi». È il vicepremier e ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, a escludere con fermezza l’ipotesi che la controllata di Atlantia possa avere un ruolo operativo nella realizzazione del nuovo viadotto e, così, l’attenzione si sp...

Dl Dignità - Di Maio : “Il primo decreto non scritto da potentati economici e lobby” : “Il decreto Dignità appena approvato dal Senato è il primo decreto non scritto da potentati economici e lobby. Finalmente i cittadini segnano un punto: cittadini 1-sistema 0″. Lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio in Senato subito dopo l’approvazione del decreto. “Sono contento di aver preteso le stesse cose che pretendevo quando ero all’opposizione. Oggi l’Italia ha il primato di essere il primo paese ...

Daisy Osakue - Spadafora : “Razzismo - basta slogan e spauracchi”. Di Maio : “Il tema c’è - ma non si usi contro il governo” : La linea di Salvini resta la stessa: nessuna emergenza razzismo, definita una “sciocchezza“, semmai – ricorda – “in tre giorni sono stati arrestati 95 immigrati”. Ma la linea del governo non sembra sulla stessa frequenza. Anzi. Da una parte c’è l’altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che sottolinea che “il tema del razzismo va affrontato senza strumentalizzazioni. Se si usano ...

Gentiloni si fa avanti : “Il peggio deve ancora venire - uniamoci contro Di Maio e Salvini” : Dura intervista dell'ex Presidente del Consiglio ed esponente di primo piano del Partito Democratico contro il governo Conte e l'alleanza fra Lega e Movimento 5 Stelle: "Il peggio deve ancora arrivare. Se si pensa di aumentare il debito pubblico, si sappia che non si va contro l’Europa. Si va a sbattere contro un muro internazionale".Continua a leggere