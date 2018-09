Di Maio a testa bassa contro i giornalisti Fnsi | Giusto pubblicare l' audio di

Di Maio ad Affari : "Giornali tutti in mano a grandi gruppi Nella testata dovrà essere indicata la proprietà" Caso Foa - "Libereremo la Rai dai partiti politici" : Dopo le parole del vicepremier Luigi Di Maio, la questione della libertà di informazione e degli intrecci dei giornali con i grandi gruppi industriali e finanziari è tornata all’ordine del giorno nell’agenda di governo.In un’intervista al direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino Segui su Affaritaliani.it

Salvini e il retromarcia sui giudici : “Telefonata con Di Maio? No - ho sentito solo Conte. Decido sempre di testa mia” : Nessuna telefonata da Luigi Di Maio e nessun attacco alla magistratura. Lo afferma nella trasmissione “L’ndignato speciale”, su Rtl 102,5, il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. “Non c’è mai stata nessuna telefonata” – spiega il leader della Lega – “io sono giornalista professionista in aspettativa, ho fatto questo lavoro per la carta stampata e per la radio per anni. E quando c’erano i retroscena anonimi, erano una bufala. ...

'Non ho parlato con Di Maio - ragiono con la mia testa' - così Salvini - : Roma, 9 set., askanews, - 'Non ho ricevuto nessuna telefonata. Ho tanti difetti, ma decido con la mia testa'. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, intervenuto questa mattina su RTL 102.5 ha ...

SALVINI INDAGATO PER DICIOTTI : "NESSUN GOLPE GIUDIZIARIO"/ Ultime notizie : Di Maio si intesta la "retromarcia" : SALVINI INDAGATO per DICIOTTI: Anm risponde agli attacchi ai giudici del ministro dell'Interno. Ma intanto è giallo su #complicediSALVINI: boom su Twitter. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:03:00 GMT)

Ponte - protestano gli sfollati : è scontro fra Di Maio e Toti : Genova chiede a gran voce una legge speciale per chiudere la ferita del Ponte Morandi: procedura rapida (senza gare) per il nuovo viadotto, sospendere mutui e tributi agli sfollati, cassa integrazione straordinaria nelle aziende in crisi. E una zona economica speciale per il suo porto. Lo fa con una movimentata seduta di consiglio regionale e comun...

Ponte crollato - la protesta degli sfollati in Regione Liguria. Botta e risposta Toti-Di Maio : Giornata intensa a Genova, mentre sul fronte politico si infiamma la polemica sulla ricostruzione e sulla nuova viabilità dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi. Stamane, mentre stava per riunirsi nel capoluogo ligure il consiglio regionale e comunale congiunto per fare il punto sulla situazione, decine di sfollati si sono radunati davanti a...

GENOVA - PROTESTA SFOLLATI DEL PONTE MORANDI - 'RISPETTO'/ Di Maio contro Toti - Fico : 'Scuse a nome dello Stato' : GENOVA, crollo PONTE MORANDI: rivolta degli SFOLLATI, 'noi prima di Ansaldo'. Bucci e Toti, 'demolizione in 5 giorni'. Le ultime notizie.

Di Maio : 'Gli sfollati di Genova hanno ragione a protestare' : Se le accetti perdi il reddito perché entri nel mondo del lavoro. Se fai il furbo rischi sei anni di galera. Il reddito ci serve per reinserire lavorativamente 10 milioni di persone sotto la soglia ...

“Ecco la nostra legge sulle pensioni d’oro” - ma la Lega contesta la proposta Di Maio : La battaglia è su quota 4 mila ma anche su che tipo di prelievo applicare. sulle pensioni d’oro c’è una proposta di legge della maggioranza depositata in Parlamento, già oggetto di tantissime critiche, e soprattutto c’è l’intenzione dei 5 Stelle di procedere nonostante i dissidi con la Lega. «Per quelli che ancora fanno finta di non aver capito com...

Diciotti - Di Maio : “Non ci faremo più mette i piedi in testa sull’immigrazione”. Ue : “Le minacce non aiutano” : Scontro tra Di Maio e la Commissione europea sulla questione migranti e il caso Diciotti. "Non vogliamo essere presi in giro dagli altri paesi dell'Unione. Diamo 20 miliardi ogni anno all'Ue e ce ne rientrano poco più di 10. Vogliamo anche contribuire al bilancio, ma se c'è un progetto, una volontà di aiutarci in maniera reciproca. Altrimenti io con 20 miliardi altro che quota 100 per superare la Fornero, faccio quota 90 o 80... Non ci faremo ...