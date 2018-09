De Luca | “Tal Casalino Rocco del GF? Una mente geniale Fico? Un frate trappista” Ironia

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 settembre 2018) Stilettate sparse del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, al M5s, al Pd e al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, nel corso del suo appuntamento settimanale su Lira Tv. Il primo bersaglio del politico del Pd è proprio il suo partito: “Abbiamo una situazione nazionale molto bizzarra con un’opposizione che è praticainesistente. E già quando è inesistente, si comporta bene, perché in genere pensa anche a fare figuracce. Abbiamo un governo che in qualche misura si sta coprendo di gloria. Devo dire che l’ultima esternazione dell’onorevole Di Maio mi ha molto colpito. Ha detto al suo ministro dell’Economia, Tria, che deve trovare i soldi, altrimenti non è un ministro serio. Se non li trova, Tria non è buono. Non si fa così, mi pare una bizzarria” – continua – “Però forse Tria non lo sa, ma una cosa si potrebbe fare: potrebbe rivolgersi a qualcuno che a Napoli ha ...