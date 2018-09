: Secondo il #Wsj, #Trump annuncerà nuovi dazi a Cina per 200 mld. Lunedì o martedì, ma con tariffe al 10% - Agenzia_Ansa : Secondo il #Wsj, #Trump annuncerà nuovi dazi a Cina per 200 mld. Lunedì o martedì, ma con tariffe al 10% - NotizieIN : Dazi,la Cina cancella colloqui con Usa - TelevideoRai101 : Dazi,la Cina cancella colloqui con Usa -

Lahato l'appuntamento per la ripresa deicommerciali con gli Stati Uniti. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti dell'amministrazione Usa. All'incontro dovevano essere presenti il segretario al Tesoro americano Steve Mnuchin e il vicepremier cinese Liu He. La decisione di Pechino dopo il varo diUsa sul made in China per 200 miliardi di dollari.(Di sabato 22 settembre 2018)