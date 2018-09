Dalla bulimia all’amore per Allegri | Ambra Angiolini confessa i suoi segreti | “se la

sportfair

: @lusurpateur_ A dinostrazione che dalla bulimia (e dall'obesità) non si esce mai, io ancora oggi di primo acchitto… - gretabaldani : @lusurpateur_ A dinostrazione che dalla bulimia (e dall'obesità) non si esce mai, io ancora oggi di primo acchitto… - K_A_I_N_O : @istintomaximo 'Youtuboanchio' persona buona che ha capito che anche dalla stupidità degli hater si può ricavare qu… -

(Di sabato 22 settembre 2018)Angilioniin un’intervista in radio, la compagna diparla di come le sconfitte della Juventus influiscano sulla relazione con l’allenatore bianconeroal rapporto con Massimilianosiin un’intervista a Rai Radio Due. L’ex valletta di ‘Non è la Rai’, ora affermata attrice, racconta: “non vado mai allo stadio, ho delle cose scaramantiche, poi mi aiuta il fatto di vivere a Brescia, così non ho subito il risultato diretto. Quando esce dallo stadio va a casa con iamici e aspetto 48 ore. È un uomo molto serio sul lavoro, torna sempre con la squadra, segue tutte le sue regole. Le rispetto e intanto aspetto. So che tornerà”. “Un po’ ti resta per tutta la vita. – ha dettotoccando il delicato tema della– La ...