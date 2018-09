Cultura | Roberto Giacobbo presenta a Milano “La Notte della Scienza”

meteoweb.eu

: - IlBecco : - piazzarossetti : Cordoglio e dolore per la morte dell'Avv. Roberto Bontempo: Uomo di profonda cultura ha profuso ogni energia per il… -

(Di sabato 22 settembre 2018) Si terrà lunedì 24 settembre, alle ore 18.30 a Segrate (MI) in via Bovio 3, “La. L’evento esclusivo saràto dal giornalista e nuovo volto di punta dell’informazione scientifica delle reti Mediaset,, in partenza il 30 ottobre con la sua nuova trasmissione divulgativa e di informazione “Freedom – Oltre il confine” su Rete 4. La serata è promossa da Varian, leader mondiale nelle tecnologie di ultima generazione per la radioterapia che inaugura l’apertura dei suoi nuovi uffici ae rafforza la presenza offrendo il proprio contributo allo sviluppo dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione.terrà una lectio magistralis toccando i momenti chiave che hanno caratterizzato l’evoluzione scientifica, in una linea temporale che abbraccerà l’antico Egitto fino agli studi anatomici condotti da Leonardo Da Vinci, ...