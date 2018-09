Cristiano Malgioglio dice la sua su Antonella Elia a Tale e Quale Show

Tale e Quale Show 2018 : Antonella Elia imita Cristiano Malgioglio VIDEO : 43Antonella Elia ha imitato Cristiano Malgioglio nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2018, andata in onda venerdì 21 settembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tale e Quale Show 2018: Antonella Elia imita Cristiano Malgioglio Alla conduzione abbiamo ritrovato come sempre Carlo Conti, che è anche ideatore del programma. Il pubblico ha assistito alle incredibili trasformazioni dei dodici Vip in gara. I ...

Francesca Cipriani - fuori di seno a Pomeriggio 5 / Video - appello a Cristiano Malgioglio : "Mi manchi" : Francesca Cipriani ospite a Pomeriggio 5. "Si è innamorata di uno dei miei ospiti": l'annuncio di Barbara D'Urso in diretta. Chi è il fortunato?(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:32:00 GMT)

Cristiano Malgioglio all'Isola dei Famosi? "Mai dire mai"/ "Il ritorno al Grande Fratello Vip? Ho già dato!" : Cristiano Malgioglio non tornerà al Grande Fratello Vip, ma è pronto a valutare un posto da opinionista nel parterre dell'Isola dei Famosi. Ecco le sue dichiarazioni(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:57:00 GMT)

Domenica Live - caduta in diretta per Barbara D'Urso e Cristiano Malgioglio : 'Le scarpe sono troppo larghe' : Barbara D'Urso aveva preannunciato un inizio con il botto per la sua Domenica Live e così è stato. Dopo la performance di Cristiano Malgioglio e la sua hit 'Danzando', la conduttrice ha raggiunto il ...

Renato Zero - Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio - rovinoso retroscena : disastro dietro le quinte : disastro dietro le quinte del concerto di Verona. Renato Zero, Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio si sono incrociati dietro il palco e secondo il settimanale Spy sarebbe finita nel peggior modo ...

Renato Zero - Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio : gelo dietro le quinte : Perché Renato Zero non parla più con Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio Da tempo Renato Zero ha interrotto i rapporti con due colleghi famosi, Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio. L’artista ha rivisto i due ad un recente evento musicale a Verona ma dietro le quinte è regnato il gelo. I tre hanno mostrato grossa indifferenza, […] L'articolo Renato Zero, Loredana Bertè e Cristiano Malgioglio: gelo dietro le quinte proviene da ...

Domenica Live - la caduta di Barbara d'Urso e Cristiano Malgioglio (video) : Nella prima puntata di Domenica Live di oggi, 16 settembre 2018, è stato ospite Cristiano Malgioglio per cantare il suo brano estivo Danzando Danzando. Attorniato da un corpo di ballo, il cantante ha indossato un paio di scarpe rosse col tacco per la performance che ha colorato e movimentato la puntata subito dopo il talk delle 17, slot storico del contenitore Domenicale di Canale 5.Al termine dell'esibizione del cantante, Barbara d'Urso si ...

