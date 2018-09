Cresce il turismo marittimo

Turismo - il boom dell’Albania : prezzi bassi e arrivi quasi raddoppiati. Ma Cresce anche il cemento : aree archeologiche a rischio : “Quanto è incrementato il flusso? Direi del 100 percento. Senza ombra di dubbio”. Angela Prete è nell’ufficio imbarco dell’Albania Ferries, l’unica agenzia turistica che cura le tratte Brindisi-Valona e, nei mesi estivi, anche Brindisi-Saranda. “Mai vista tanta gente, la sera c’è una fila di auto che non finisce mai per salire sui traghetti”. Due le corse al giorno, ma in questo periodo se ne è aggiunta anche una ...

