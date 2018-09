Cosa sappiamo sul naufragio nel lago Vittoria

The Winds of Winter - Cosa sappiamo del prossimo romanzo di George RR Martin : L’ultima dichiarazione dell’acclamato autore George RR Martin arriva un po’ come una beffa. A margine degli ultimi Emmy Awards, dove Game of Thrones (ovvero la serie Hbo tratta dalla sua saga letteraria delle Cronache del ghiaccio e del fuoco) ha vinto l’ennesimo premio come serie dell’anno, lo scrittore si è lasciato andare ad alcuni commenti su The Winds of Winter, l’attesissimo suo prossimo romanzo: ...

Manovra finanziaria : costi e coperture - Cosa sappiamo finora - : Finanza & Dintorni Se ne parla tanto in questi giorni: la prossima Manovra finanziaria. Per il ministro Tria non sarà facile far quadrare i conti. Ho provato a ripercorrere voce per voce quanto ...

SpaceX - gli artisti-astronauti e il ritorno alla Luna : che Cosa sappiamo finora : Il 42enne giapponese che ora tutto il mondo conosce come primo acquirente di un biglietto per un giro attorno alla Luna, ha citato una frase storica del Presidente Kennedy :'We choose to go to the ...

Cosa sappiamo Sui Nuovi iPhone Xs - iPhone Xs Max e iPhone Xr : Anteprima iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone Xr. Tutto quello che Sappiamo sui Nuovi iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone Xr di Apple prima della presentazione ufficiale iPhone Xs, iPhone Xs Max e iPhone Xr Finalmente ci siamo! Questa sera alle ore 19:00 si alzerà il sipario sulla presentazione dei Nuovi iPhone 2018. L’evento si terrà […]

La manovra d'autunno : ecco Cosa sappiamo - dalla flat tax alle pensioni - : Finanza & Dintorni La manovra d'autunno si avvicina e potrebbe costare meno di quanto ipotizzato. ecco la ricetta, sulla base di quanto sappiamo oggi, dalle pensioni alla flat tax. Per tutti.

Che Cosa sappiamo di noi e dell'Italia? : Il nostro Paese è quello dove la percezione tra i cittadini è più lontana dalla realtà. Provate a rispondere e scoprite se la vostra impressione è giusta

Che Cosa sappiamo di noi e dell’Italia? Provate a rispondere : ecco le domande : Il nostro Paese è quello dove la percezione tra i cittadini è più lontana dalla realtà. Provate a rispondere e scoprite se la vostra impressione è giusta

Che Cosa sappiamo di noi e dell'Italia? Provate a rispondere : ecco le domande : Il nostro Paese è quello dove la percezione tra i cittadini è più lontana dalla realtà. Provate a rispondere e scoprite se la vostra impressione è giusta

Bono perde la voce - interrotto il concerto U2 : 'Non sappiamo Cosa sia successo' : Bono perde la voce in pieno concerto e gli U2 sono costretti ad interrompere ed annullare lo show. L'ultimo guaio del musicista dagli occhiali rosa è di ieri sera a Berlino. Bono, che lo scorso ...

Bono Vox perde la voce - interrotto il concerto U2 : «Non sappiamo Cosa sia successo» : concerto interrotto per Bono Vox, che ha perso all'improvviso la voce ieri sera a Berlino. Il leader degli U2 è stato costretto ad annullare lo show. 'Siamo dispiaciuti per la cancellazione di ...

U2 - BONO VOX PERDE LA VOCE/ Video - concerto annullato a Berlino : "Non sappiamo Cosa sia successo" : La seconda data a Berlino per il gruppo di BONO Vox non è stata “perfetta” come invece si prevedeva. Ed infatti, gli U2 si sono trovati costretti ad interrompere per via di un calo di VOCE.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 13:41:00 GMT)

Davvero la pistola elettrica Taser non è mai letale? Cosa sappiamo : "Dal 5 settembre in 12 città italiane, da Milano fino a Catania, inizierà la sperimentazione del Taser, la pistola elettrica non letale che aiuterà migliaia di agenti a fare meglio il loro lavoro". Lo scrive il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, su Twitter. "Per troppo tempo le nostre Forze dell'Ordine sono state abbandonate, è nostro dovere garantire loro i migliori ...

Il 12 settembre arrivano i nuovi iPhone. Cosa sappiamo finora : Tante indiscrezioni e, adesso, anche una data (ufficiale) e un'immagine (che ancora non lo è). Apple presenterà i nuovi iPhone il prossimo 12 settembre. Il sito 9to5Mac ha pubblicato una foto dei dispositivi, che accompagna voci e analisi. Ecco quali sono le più attendibili. Apple si fa in tre Da aprile in poi, diversi analisti hanno rilanciato la stessa previsione: Apple presenterà tre iPhone. Tutti avranno un ...

Il 12 settembre arrivano i nuovi iPhone. Cosa sappiamo finora : Tante indiscrezioni e, adesso, anche una data , ufficiale, e un'immagine , che ancora non lo è, . Apple presenterà i nuovi iPhone il prossimo 12 settembre. Il sito 9to5Mac ha pubblicato una foto dei ...