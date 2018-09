Cosa fare se aspetti un conguaglio

La dieta di Kim Kardashian : Cosa fare per perdere 10 chili : Kim Kardashian festeggia un anno di dieta e dieci chili in meno. L'influencer più famosa al mondo ha sfoggiato su il suo nuovo corpo , ottenuto grazie ad un regime alimentare particolare e ad un duro allenamento. Durante le sue due gravidanze la modella aveva messo su qualche chilo che non ...

Lodi - oste sparò a ladro : rinviato a giudizio/ Eccesso colposo di legittima difesa : "Cosa dovevo fare?" : Lodi, oste sparò a ladro: rinviato a giudizio. Ultime notizie, processo per Eccesso colposo di legittima difesa: Mario Cattaneo, "che cosa dovevo fare?"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:25:00 GMT)

Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra birre - sagre - mostre e concerti! : ... non perdetevi a Santa Lucia di Piave ' Gothika ', la fiera del gothic e steampunk del Triveneto con circa 50 stand anche a tema horror e fantasy, concerti dal vivo, DJ set, vari spettacoli, ...

Cancro al pene - le macchioline che annunciano la disgrazia : a Cosa dovete fare molta attenzione : Pensava di avere un semplice eritema. Ma quelle macchioline sul pene erano in realtà la manifestazione di un tumore e i medici non hanno potuto far altro che amputarglielo. Neil Walker, 54 anni, padre di due figli, si è fatto visitare troppo tardi, come riporta caffeinamagazine. Credeva si trattasse

L'eredità - Flavio Insinna : 'Fabrizio Frizzi? Posso fare soltanto una Cosa' : Flavio Insinna è stato ospite a Vieni da me , il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo . Il conduttore ha raccontato i preparativi per la nuova edizione de L'eredità , di cui ...

Malattia - guida INPS : comunicazione e Cosa fare subito dopo : cosa dice la guida INPS su quando deve essere avvertito il datore di lavoro dello stato di Malattia? L’Istituto di Previdenza spiega che appena si constata lo stato di Malattia, si deve per prima cosa avvertire il datore di lavoro o l’amministrazione per cui si lavora. A stabilire le tempistiche è il contratto collettivo applicato. L’obbligo di comunicazione tempestiva cade nei casi di giustificato e comprovato ...

Convocazioni per le supplenze : Cosa fare quando non si può andare personalmente : Tempo di Convocazioni per conferire le supplenze al personale educativo docente e ATA. Può accadere di trovarsi in condizione di non poter andare nel luogo di assegnazione degli incarichi. La soluzione per superare questo problema si trova all’art. 3, comma 2 del regolamento delle supplenze. Alleghiamo di seguito anche la circolare emanata dal Miur lo scorso 28 agosto 2018 con tutte le indicazioni utili. supplenze2018_2-2 Art. 3 comma 2 del ...

Cosa si può (e si deve) fare in caso di fermo da parte della Polizia : L'associazione Antigone ha messo a punto una guida che illustra i diritti di un cittadino in caso di fermo o arresto da parte della Polizia. Il vademecum è stato rilanciato in occasione delle proiezioni del film ?Sulla mia pelle', che racconta gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi. La vicenda è iniziata con un normale fermo da parte delle forze dell'ordine.Continua a leggere

Azioni MPS : nessuna news price sensitive - dopo rally di ieri - Cosa conviene fare oggi? : ieri, grazie al restringimento dello spread BTP BUND, causato dall'allentarsi della tensione politica in Italia, tutte le Azioni delle banche hanno segnato aumenti molto consistenti. A beneficiare ...

Matteo Salvini - Iva Zanicchi sgancia la bomba : 'Cosa l'ho visto fare quando eravamo al parlamento Ue' : Iva Zanicchi, 78 anni, cantante, attrice, presentatrice ed ex donna politica, prende il posto di Mara Venier a Tu si que vales, lo show del sabato sera di Maria De Filippi, su Canale 5, al via il 29 settembre. È una delle novità più gustose del palinsesto Mediaset. Ma più che la tv, è per il teatro che non prende sonno quando Maria le ha fatto la proposta, come ha reagito?--«quando ha chiamato mi sono detta subito disponibile, avrei mollato ...

Le spese scolastiche sono detraibili? Ecco Cosa fare : Lo studio condotto dall'Osservatorio di Findomestic dimostra che molti genitori non sanno di poter detrarre il 19% delle spese scolastiche dei figli La percentuale del 41% non ha la più pallida idea ...

Visite fiscali - ecco Cosa fare in caso di malattia : Quali sono le fasce orarie di reperibilità? Chi ha il compito di trasmettere il certificato di malattia all'INPS? E cosa...

Cibo di strada - fiori - jazz ed elettronica : Cosa fare nel weekend : Street food Il fine settimana si apre con la la kermesse dedicata al Cibo di strada. L'invasione di stuzzichini da tutte le regioni italiane e cibi dal mondo del Finger Food Festival Bologna approda ...

Eminem insulta MGK e ammette di non sapere Cosa fare dopo il dissing (VIDEO) : Durante un'intervista diffusa ieri su YouTube, Eminem ha precisato il suo punto di vista su Machine Gun Kelly, il giovane collega che lo ha recentemente 'dissato' nella traccia 'Rap Devil'. Il rapper di Detroit non ha risparmiato insulti e frecciatine al rivale, ma ha anche candidamente ammesso di non essere sicuro di voler controbattere con un'ulteriore diss-track. Da Kamikaze a Rap Devil, l'origine dello scontro Tutto è cominciato due ...