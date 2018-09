Corteo antirazzista a Milano | striscione contro Salvini e vernice rossa al Pirellone

BARI - AGGRESSIONE SQUADRISTA DOPO Corteo ANTIRAZZISTA/ Ultime notizie e video : "Sciogliere partiti neofascisti" : BARI, AGGRESSIONE a manifestanti anti Salvini al quartiere Libertà. Ultime notizie, CasaPound non ci sta e si difende: “Noi siamo stati provocati". L'episodio DOPO le 22:00 di ieri(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:50:00 GMT)

Bari - aggressione al Corteo antirazzista contro Salvini : “Picchiati dai fascisti”. Due feriti. Casapound : “Noi provocati” : Aggrediti con cinghie e tirapugni, davanti a dei bambini, mentre tornavano a casa dopo aver preso parte a un corteo antirazzista. È successo a cinque persone nella serata di venerdì 21 settembre, nel quartiere Libertà di Bari, di fronte alla sede di Casapound. In due sono rimasti feriti: uno è Antonio Perillo, assistente dell’europarlamentare Eleonora Forenza della lista Tsipras, che è stato ferito alla testa ed è stato medicato con nove ...

La violenza antirazzista : al Corteo per la Diciotti feriscono un poliziotto : Eccoli i buonisti e antirazzisti al molo di Catania. Protestavano per far scendere i migranti dalla nave Diciotti della guardia costiera. Ieri cantavano Bella Ciao, oggi sono passati a menar le mani. E hanno pure ferito un poliziotto. Alla faccia della bontà d'animo.In serata, mentre il governo stava ancora cercando una soluzione alla questione Diciotti, un gruppo di persone si è ritrovato al molo di Levante per una manifestazione organizzata da ...

Charlottesville - un anno fa la strage al Corteo antirazzista - : Il 12 agosto del 2017 moriva Heather Heyer, investita da un 20enne membro dell'estrema destra americana. La donna stava partecipando a un corteo antirazzista organizzato per protestare contro le ...