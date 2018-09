Conte conferma la fiducia al portavoce Casalino : "Le dichiarazioni del mio Portavoce ingegnere Rocco Casalino hanno chiarito che la diffusione dell’audio che sta circolando in queste ore configura condotte gravemente illegittime che tradiscono fondamentali principi costituzionali e deontologici". Lo sottolinea il presidente del consiglio, Giuseppe Conte che ribadisce "la piena fiducia del mio portavoce e approfitto per ribadire la piena compattezza ...

Conte conferma l'esistenza della candidatura alla Sapienza - ma assicura : 'Non parteciperò' : Nel pomeriggio, Politico[.]eu ha pubblicato un articolo nel quale ha riportato che il premier Giuseppe Conte sarebbe in lizza per una cattedra di Diritto privato presso l'Universita' La Sapienza di Roma, e che lunedì prossimo avrebbe dovuto sostenere un esame di inglese legale. L'indiscrezione, che ha colto tutti di sorpresa, ha scatenato in poco tempo una fitta rete di polemiche. In serata, il Presidente del Consiglio è intervenuto sulla ...

Fondi Lega : il Riesame conferma il sequestro dei 49 milioni. Salvini : «Sono tranquillo». Conte : «Difficoltà per la Lega» : Accolto il ricorso della Procura. L’accusa è truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010

RAGE 2 sarà un'esperienza single player ma id Software conferma un forte supporto dopo il lancio con tanti Contenuti : Mentre Bethesda aggiunge sempre più modalità multiplayer ai suoi giochi, Wolfenstein: YoungBlood è in co-op, Fallout 76 è uno sparatutto condiviso, DOOM Eternal avrà nuovi elementi multiplayer aggiuntivi, RAGE 2 non avrà alcuna modalità multigiocatore. È un'esperienza per giocatore singolo.Detto questo, riceverà aggiornamenti costanti e potrà contare su molti contenuti e un forte supporto post-lancio. Parlando con AusGamers, lo studio director ...

Autostrade e Atlantia - doppio cda : "misure sostegno per vittime Genova"/ Ma Conte conferma revoca concessione : Autostrade per l'Italia e Altlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: 'fondi modesti'.

Il governo conferma la linea dura contro Autostrade. Conte : sì alla revoca : Lo hanno annunciato ieri il premier Giuseppe Conte ed il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Ora l'azienda controllata dai Benetton avrà 15 giorni per le controdeduzioni -

Diablo 3 su Switch quasi confermato : uscita quest'anno con Contenuti legati a Zelda : Dell'arrivo di Diablo III su Switch se ne parla ormai da mesi ma finora ci eravamo trovati di fronte ad indizi e rumor decisamente meno concreti dell'ultimo recentissimo leak causato da Forbes. Come riportato da VG247.com, il portale avrebbe sostanzialmente annunciato prima del tempo l'arrivo del titolo Blizzard sull'ibrida di casa Nintendo.L'articolo è stato rimosso ma il "danno" ormai era stato fatto. Diablo 3 - Eternal Collection sarebbe il ...

Vertice sulla manovra di bilancio - Conte e Tria confermano flat tax e reddito di cittadinanza ma non dicono come troveranno i soldi : ... reddito di cittadinanza, in una legge di bilancio che deve fare i conti con un'economia in rallentamento e un deficit pubblico in crescita. Il quesito, in termini concreti, è rappresentato dalle ...

Milan - Leonardo : “Conte? Avanti con Gattuso”/ Ultime notizie : anche Baresi lo conferma : Milan, Leonardo smentisce l'arrivo di Conte e conferma la permanenza di Gattuso sulla panchina rossonera. Le Ultime notizie: “Subito in sintonia sul calciomercato”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 22:39:00 GMT)

Due nuovi album di Rihanna in arrivo nel 2019? Confermati un disco reggae e uno pop in cantiere Contemporaneamente : Ben due nuovi album di Rihanna potrebbero raggiungere il mercato il prossimo anno dopo tre anni d'attesa dall'ultimo best seller ANTI. Se la scorsa primavera era emerso che Riri sta lavorando a non uno, ma due progetti in studio, uno in stile reggae e uno pop, ora fonti vicine alla popstar sembrano confermare tutto a Rolling Stone. Secondo diversi produttori coinvolti nei progetti della cantante barbadiana, Rihanna ha attualmente scelto ...