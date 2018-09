Conte con Casalino contro i media Diffusione audio illegittima

Governo - l'audio di Casalino : 'Al Mef obbediscano o fuori' - M5s : 'Ci remano contro' - Conte : 'Piena fiducia in lui' : La "megavendetta" - Come riportano La Repubblica e Il Giornale , non si tratta di un'intercettazione ma di una vera e propria "dichiarazione di intenti", rilasciato a un interlocutore che non ...

Conte conferma la fiducia al portavoce Casalino : 'Le dichiarazioni del mio portavoce ingegnere Rocco Casalino hanno chiarito che la diffusione dell'audio che sta circolando in queste ore configura condotte gravemente illegittime che tradiscono ...

Audio contro il Mef - Casalino si difende. Conte : "Diffusione è contro la Costituzione" : Il portavoce di Palazzo Chigi: "Nessun proposito concreto" L'Audio: "Se in manovra non si trovano i soldi per il reddito di cittadinanza, è pronta una megavendetta"

Conte con Casalino contro la stampa "Diffusione audio illegittima" : "Sta circolando un messaggio-audio che riproduce la mia voce in una conversazione assolutamente privata avuta con due giornalisti": così Rocco Casalino interviene nella polemica politica che si è scatenata dopo la diffusione del suo messaggio audio Segui su affaritaliani.it

Conte conferma la fiducia al portavoce Casalino : "Le dichiarazioni del mio Portavoce ingegnere Rocco Casalino hanno chiarito che la diffusione dell’audio che sta circolando in queste ore configura condotte gravemente illegittime che tradiscono fondamentali principi costituzionali e deontologici". Lo sottolinea il presidente del consiglio, Giuseppe Conte che ribadisce "la piena fiducia del mio portavoce e approfitto per ribadire la piena compattezza ...

Casalino - audio shock contro tecnici di Tria | Conte : "Piena fiducia in lui - diffusione illecita" : Il portavoce di Palazzo Chigi: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". M5s lo difende sul blog. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Non ha il potere per farlo"

Conte con Casalino contro i giornali : "Diffusione audio illegittima" : "Sta circolando un messaggio-audio che riproduce la mia voce in una conversazione assolutamente privata avuta con due giornalisti": così Rocco Casalino interviene nella polemica politica che si è scatenata dopo la diffusione del suo messaggio audio Segui su affaritaliani.it

Conte ribadisce fiducia a Casalino : 16.39 "Le dichiarazioni del mio portavoce Rocco Casalino hanno chiarito che la diffusione dell'audio che sta circolando in queste ore configura condotte gravemente illegittime che tradiscono fondamentali principi costituzionali e deontologici". Così il premier Conte. "Trattasi di un messaggio privato e mi rifiuto di entrare nel merito dei suoi Contenuti-scrive- ribadisco la piena fiducia nel mio portavoce-sottolinea- e approfitto per ribadire ...

Terry Gilliam : 'Adesso che ho finito il mio Don Chisciotte mi sento Contento - ma anche vuoto' : L'intervista a Terry Gilliam per L'uomo che uccise Don Chisciotte che, il regista di Brazil, riesce a portare sugli schermi dopo 20 anni di lavorazione travagliata. E adesso si sente perduto senza il ...

Governo : Malan - se Conte non rimuove Casalino minacce sono a nome suo : 'Le minacce di Rocco Casalino, portavoce di Palazzo Chigi, al ministro Tria e, quel che è peggio, ai funzionari del ministero dell'Economia -aggiunge Malan sono un fatto politicamente gravissimo, a ...

Governo : Malan - se Conte non rimuove Casalino minacce sono a nome suo - 2 - : 'I funzionari del ministero dell'Economia hanno il dovere di esporre nel modo più chiaro e veritiero le voci di bilancio, con la pazienza necessaria verso chi non ha la necessaria preparazione. E non ...

Paolo Conte : il tour per celebrare i 50 anni di Azzurro continua : ... lo storico brano, interpretato allora da Adriano Celentano, che l'ha portato ad essere conosciuto in Italia e in tutto il mondo. A partire dal 12 novembre, data in cui Conte si esibirà in concerto ...

Samsung Galaxy A7 (2018) tante sorprese ad un prezzo Contenuto : La casa sudcoreana ha da pochissimo annunciato un nuovo smartphone che entrerà a far parte della famiglia dei Galaxy A. Si tratta del nuovissimo Galaxy A7 (2018) che implementa, per la prima volta nella storia della compagnia, un modulo fotografico con 3 obiettivi, ad un prezzo davvero competitivo. Scheda tecnica e caratteristiche del Samsung Galaxy A7 · Dimensioni: 159.8 x 76.8 x 7.5 mm · Peso: 168 grammi · Display: 6” full ...

Immagini buon pranzo e buon appetito : Contenuti gratis da scaricare e condividere : Volete inviare un semplice messaggio su Whatsapp, Facebook o altri social, per augurare un buon pranzo Siete nel posto giusto! In questa pagina troverete una serie di Immagini carine e divertenti,...