«Megavendetta» contro i tecnici di Tria : è bufera su Rocco Casalino. Conte conferma la fiducia : Una tegola dietro l’altra per Rocco Casalino. Dopo le polemiche scatenate dal megacompenso connesso alla sua funzione di portavoce del presidente del Consiglioa far insorgere...

Audio Casalino : tecnici di Tria obbediscano | Mef : "Scelte di bilancio spettano a politica" | Conte : piena fiducia in lui - diffusione illecita : Il portavoce di Palazzo Chigi: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". M5s lo difende sul blog. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Non ha il potere per farlo"

Conte con Casalino contro i media Dibba : "Via i tecnici che ostacolano" : "Sta circolando un messaggio-audio che riproduce la mia voce in una conversazione assolutamente privata avuta con due giornalisti": così Rocco Casalino interviene nella polemica politica che si è scatenata dopo la diffusione del suo messaggio audio Segui su affaritaliani.it

Lentini - il sindaco Saverio Bosco a Giuseppe Conte : 'Rateizzare il debito del Comune - come la Lega' : Saverio Bosco , sindaco Pd di Lentini, nel siracusano, rivendica un trattamento 'alla Matteo Salvini ' e chiede di rateizzare il debito dei suoi concittadini . Una provocazione che si è però ...

Governo - l'audio di Casalino : 'Al Mef obbediscano o fuori' - M5s : 'Ci remano contro' - Conte : 'Piena fiducia in lui' : La "megavendetta" - Come riportano La Repubblica e Il Giornale , non si tratta di un'intercettazione ma di una vera e propria "dichiarazione di intenti", rilasciato a un interlocutore che non ...

Casalino - audio shock contro tecnici di Tria | Conte : "Piena fiducia in lui - diffusione illecita" : Il portavoce di Palazzo Chigi: "O ci trovano i 10 miliardi del c…per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m… del ministero dell’Economia". M5s lo difende sul blog. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: "Non ha il potere per farlo"

Conte ribadisce fiducia a Casalino : 'diffusione audio gravemente illegittima' : La bufera è stata scatenata dalla diffusione di un messaggio audio in cui, il portavoce della Presidenza del Consiglio annuncia una "megavendetta" contro i dirigenti del ministero dell'Economia. "Se ...

Conte rinnova "piena fiducia" Casalino : pubblicazione illegittima : ... oggi in visita a San Giovanni Rotondo, riferendosi alle frasi pronunciate dal suo portavoce che Contenevano un diretto attacco ai funzionari e dirigenti del ministero dell'Economia."Chiarito che ...

Governo - l'audio di Casalino : 'Al Mef obbediscano o fuori' - M5s : 'Ci remano contro' - Conte : 'Piena fiducia in lui' : La "megavendetta" - Come riportano La Repubblica e Il Giornale , non si tratta di un'intercettazione ma di una vera e propria "dichiarazione di intenti", rilasciato a un interlocutore che non ...

Conte conferma la fiducia al portavoce Casalino : 'Le dichiarazioni del mio portavoce ingegnere Rocco Casalino hanno chiarito che la diffusione dell'audio che sta circolando in queste ore configura condotte gravemente illegittime che tradiscono ...

Conte con Casalino contro i media "Diffusione audio illegittima" : "Sta circolando un messaggio-audio che riproduce la mia voce in una conversazione assolutamente privata avuta con due giornalisti": così Rocco Casalino interviene nella polemica politica che si è scatenata dopo la diffusione del suo messaggio audio Segui su affaritaliani.it

Audio contro il Mef - Casalino si difende. Conte : "Diffusione è contro la Costituzione" : Il portavoce di Palazzo Chigi: "Nessun proposito concreto" L'Audio: "Se in manovra non si trovano i soldi per il reddito di cittadinanza, è pronta una megavendetta"

Conte con Casalino contro la stampa "Diffusione audio illegittima" : "Sta circolando un messaggio-audio che riproduce la mia voce in una conversazione assolutamente privata avuta con due giornalisti": così Rocco Casalino interviene nella polemica politica che si è scatenata dopo la diffusione del suo messaggio audio Segui su affaritaliani.it

Conte conferma la fiducia al portavoce Casalino : "Le dichiarazioni del mio Portavoce ingegnere Rocco Casalino hanno chiarito che la diffusione dell’audio che sta circolando in queste ore configura condotte gravemente illegittime che tradiscono fondamentali principi costituzionali e deontologici". Lo sottolinea il presidente del consiglio, Giuseppe Conte che ribadisce "la piena fiducia del mio portavoce e approfitto per ribadire la piena compattezza ...