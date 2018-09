Conte a Ny per assemblea Onu il 25 e 26

Raggi : «Ok dal premier Conte a poteri speciali per la Capitale» : Via libera ai poteri speciali per Roma. L'atteso incontro della sindaca Virginia Raggi con il premier Giuseppe Conte sancisce di fatto l'avvio del percorso per dotare la Città Eterna...

Il premier Conte a San Giovanni Rotondo per Padre Pio. Selfie e strette di mano : "Mi sento a casa" : Il Presidente del consiglio parteciperà alle celebrazioni del 50esimo anniversario della morte di San Pio. Da bambino si trasferì con la famiglia a San Giovanni Rotondo: da allora è un devoto del frate con le stimmate

Gli sviluppatori di Dead Cells annunciano nuovi Contenuti per il loro titolo : I ragazzi di Motion Twin hanno annunciato che il platform\roguelikelike Dead Cells vedrà presto nuovi contenuti, a pagamento e non.Come riporta Rock Paper Shotgun, il team di Motion Twin ha affermato di essere molto stanco dopo aver speso 3 anni per pubblicare il loro titolo, ma invita i fan a non disperare in quanto dopo un piccolo periodo di "vacanza" torneranno più carichi di prima per creare nuovi contenuti per Dead Cells. Il team ha poi ...

Settimana di fuoco per Conte - ridotta durata viaggio a New York : Roma, 21 set., askanews, - La prossima sarà una Settimana di fuoco per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tra dl sicurezza e immigrazione, nota di aggiornamento al Def e la non facile ...

Turchia : mentre cresce il malContento - il governo presenta un nuovo programma per rilanciare l'economia : Ankara, 21 set 17:00 - , Agenzia Nova, - Il ministro del Tesoro e delle Finanze turco, Berat Albayrak, ha svelato l'atteso piano per salvare il paese dai suoi problemi economici,... , Tua,

MotoGp - Petrucci Contento ma non soddisfatto ad Aragon : “sto lavorando per l’anno prossimo” : Petrucci confessa le sue sensazioni dopo le seconde prove libere sul circuito di Aragon, il pilota soddisfatto ma non troppo La prima giornata di prove libere sul circuito di Aragon si è appena conclusa. Il pilota più veloce, nei tempi combinati delle Fp1 e Fp2, è risultato essere il ‘solito’ Marc Marquez, seguito dalle due Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. In vista del quattordicesimo appuntamento del ...

Roma - accordo Conte-Raggi : tra un anno una legge per conferire poteri speciali al Campidoglio. ‘Non soldi - ma competenze’ : Una road map di un anno per trasformare Roma e il suo hinterland in una “Greater Rome”, con competenze e fondi da amministrare in totale autonomia. Con due differenti cabine di regia: una di “ingegneria istituzionale” e l’altro di “architettura amministrativa”. L’incontro di stamane fra la sindaca Virginia Raggi e il premier Giuseppe Conte ha tracciato i punti cardine della legge speciale per Roma, vertice arrivato al termine del tour portato ...

O Bag – Empowering Future Generation : il Contest per la creazione condivisa di nuovi prodotti : O bag lancia un open-contest per la creazione condivisa di nuovi prodotti O bag dà il via al progetto di open innovation “Empowering Future Generation” per coinvolgere la community internazionale di designer, studenti, architetti, ingegneri, creativi e amanti del brand da tutto il mondo nella co-creazione di nuovi prodotti, in un’ottica di sviluppo prodotto democratico. Il progetto nasce dall’incontro tra O bag – brand da sempre ...

Periferie - Nardella attacca : "La parola di Conte non conta" : Firenze, 21 settembre 2018 - "La parola di Conte non conta" : il sindaco di Firenze, Dario Nardella , attacca il presidente del consiglio, Giuseppe Conte , e si concede anche un gioco di parole. ...

Bolivia : Contesa marittima col Cile - imprenditori sperano in aumento 2 per cento di pil annuo : La Paz, 21 set 12:44 - , Agenzia Nova, - Nel caso in cui la Bolivia dovesse vedersi riconosciuto un accesso sovrano al mare, l'economia nazionale svilupperebbe nuovi affari fino... , Brb,

Rispetto per la fede di Conte - ma la commozione resti un fatto privato : Abbiamo tutti visto la commozione di Giuseppe Conte che estrae dalla tasca della giacca un'immagine di padre Pio e la mostra a Bruno Vespa in favore di telecamera. E non c'è ragione di dubitare che quell'ostentazione riveli un sentimento autentico e profondo. Sarebbe meschino farne un argomento di polemica politica da parte di chiunque.Dunque, nessuna critica. Solo una nota a margine.Quel gesto infatti pone a tutti -cristiani e non- un ...