Come si fa uno sciopero della fame Il caso Giachetti

Bruno Vespa : 'Luigi Di Maio pensa a Silvio Berlusconi Come la moglie tradita ma non è così' : A Luigi Di Maio piace considerare Silvio Berlusconi 'come la moglie che accetta il tradimento del marito', scrive Bruno Vespa su il Giorno . 'Temiamo che in cuor suo la pensi all'opposto: se non farà ...

Roma - Raggi : "La città avrà poteri speciali - uno status Come le altre capitali" : "L'incontro con Conte è andato molto bene, abbiamo parlato dei poteri speciali per Roma: avrà uno status come le altre capitali", così la sindaca Virginia Raggi dopo l'incontro con il premier Giuseppe ...

Giorgetti : “Reddito di cittadinanza? Sarà in legge di bilancio. Tria lavori tantissimo Come noi - nessuno è tranquillo” : “Reddito di cittadinanza nella legge di bilancio? Certo che ci Sarà. E’ una misura che, da un lato, alimenta la domanda e, dall’altro, è propedeutica all’inserimento nel mondo del lavoro. La proposta del M5s è stata accettata proprio perché incentiva in qualche modo il ritorno sul mercato del lavoro”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, risponde alla conduttrice Lilli Gruber, che gli ...

Red Bull Cliff Diving World Series – A Roma uno spettacolo mozzafiato : un tuffo bello Come un film : Il viaggio di Alessandro De Rose e Rhiannan Iffland verso la perla pugliese parte dalla Città Eterna, per un tuffo bello come un film. Nel week end l’ultimo atto della World Series in diretta su Rai Sport, Red Bull Tv e in streaming La maestosa Cupola di San Pietro sullo sfondo, Castel Sant’Angelo e i dieci Angeli del Bernini tutt’intorno: l’atmosfera è sospesa, Roma trattiene il fiato davanti ad un’impresa destinata a scrivere la storia ...

Spal - Gomis para - quasi - tutto : nessuno Come lui in Europa : L'uomo nero fa paura, ma solo per come para. Quella della Spal può sembrare una favola, dove però Alfred Gomis non veste certo i panni del cattivo. È infatti l'unico portiere nei cinque maggiori ...

Albert Einstein e Mileva Maric : E=mc² Come nessuno lo ha mai spiegato : Tutto è nato da una fotografia scattata nel 1927 al V Congresso Solvay dove sono ritratti i 29 scienziati che hanno creato la fisica quantistica. Gabriella Greison, fisico, giornalista e scrittrice l’ha osservata bene, studiata e amata domandandosi cosa, fra quei volti, fosse ancora necessario conoscere oltre ai premi, le ricerche e le loro scoperte. La sua immaginazione si è messa subito in moto ispirata da un desiderio d’umanità e di ...

Calenda : «In questo Pd Come segretario servirebbe uno psichiatra» : La cena per ritrovarsi e accordare una strategia di opposizione è saltata. E l'organizzatore, Carlo Calenda, non nasconde l'amarezza per come sono andate le cose. Fino a dire, in...

La mamma di Tiziana Cantone va in tv : 'Nessuno deve soffrire Come lei' : A due anni di distanza dal suicidio di Tiziana Cantone, la mamma della giovane napoletana, Maria Teresa Giglio, è stata ospite di Domenica In e ha rivelato come il suo dolore sia sempre più forte: 'Ci ...

Come è cambiata l'Italia dopo la crisi del 2008. Uno studio : Gli italiani erano entrati nel terzo millennio con una buona dose di ottimismo. Poi, dopo il 15 settembre 2008 con la bancarotta di Lehman Brothers, tutto è cambiato. Da allora hanno perso fiducia nel ...