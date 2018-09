Come disattivare il tasto Bixby su tutti gli smartphone Samsung

Come disattivare SIM Iliad solo momentaneamente in 2 passaggi : tempo limite standby : Chi possiede una SIM Iliad, potrebbe avere personali ragioni (più o meno valide ma insindacabili) per decidere di disattivarla per un periodo più o meno lungo di tempo. Non parliamo del passaggio ad altro operatore per il quale dovrebbe invece fare richiesta di portabilità ma del desiderio di rendere inattivo il servizio e non avere più alcuna spesa mensile per un determinato momento. Non ci sono particolari difficoltà, disattivare una SIM ...

Ecco Come disattivare in modo permanente Bixby sul Samsung Galaxy Note 9 : Da Zack Nelson del canale JerryRigEverything di YouTube arriva una soluzione permanente per disabilitare il pulsante Bixby sul Samsung Galaxy Note 9 L'articolo Ecco come disattivare in modo permanente Bixby sul Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Come disattivare abbonamento iTunes : iTunes è la popolare applicazione sviluppata da Apple che permette di fare tantissime cose Come riprodurre e organizzare file multimediali oppure acquistare online musica, video e film. Tra le sue funzionalità, il software permette anche di sottoscrivere abbonamenti a riviste digitali da leggere su tutti i dispositivi personali oppure ad Apple Music, uno dei migliori servizi streaming di musica presenti sulla piazza. Se, però, non avete bisogno ...

Come disattivare DAZN : In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di DAZN. Si tratta di una nuova piattaforma di streaming che permette agli appassionati di calcio di guardare le partite di Serie A e Serie B su diversi dispositivi. Abbiamo già dedicato un articolo su Come funziona il servizio e un video che trovate sul nostro canale YouTube. L’argomento di questa guida, però, è un altro, ovvero Come disattivare DAZN perché magari non siete rimasti ...

Come disattivare abbonamenti WIND : Avete attivato per sbaglio dei servizi in abbonamento sulla vostra SIM WIND e ora non sapete Come fare per disattivarli? Siete capitati nella guida giusta! Di seguito vi proporremo tutte le soluzioni disponibili che vi indicheranno nel dettaglio Come disattivare abbonamenti WIND presenti sulla propria scheda o su quella del vostro amico utilizzando i vari canali a disposizione. Vi sveleremo anche Come disattivare servizi a pagamento VAS ...

Come disattivare abbonamenti Vodafone : A volte può capitare di trovare sulla propria linea degli addebiti indesiderati per dei servizi mai richiesti o attivati fortuitamente. Per vostra fortuna in realtà, disattivare questi abbonamenti Vodafone non è affatto complicato. Certo, dovrete seguire una procedura ben precisa, ma ci saremo noi a indicarvi il cammino da percorrere. Quindi, se volete eliminare un servizio o modificare l’abbonamento attuale, tutto ciò che dovrete fare ...

Come disattivare segreteria ILIAD : L’ormai noto operatore francese ILIAD che ha scosso il mercato della telefonia mobile italiano per la sua politica molto chiara sull’abolizione dei costi nascosti e la vantaggiosa tariffa per i propri primi clienti. Proprio per l’estrema trasparenza sbandierata dalla nuova compagnia per i mobili, tutti i servizi opzionali sono gratuiti e inclusi nell’offerta, tra questi ovviamente la segreteria telefonica. Nonostante ...

Come disattivare abbonamenti TIM : Mentre si naviga su Internet utilizzando magari la rete di TIM è molto facile al giorno d’oggi attivare per sbaglio degli abbonamenti a pagamento. Sono tantissimi gli utenti che ogni giorno postano in rete domande a raffica chiedendosi Come disattivare abbonamenti TIM attivati per errore (e non). Abbiamo deciso di realizzare un articolo in cui vi spiegheremo proprio Come bloccare i VAS (servizio in abbonamento) una volta per tutte. Oltre a ...

Come disattivare segreteria WIND : Il servizio di segreteria telefonica non è molto apprezzato dagli utenti, soprattutto perché si tratta di un servizio che viene attivato senza chiederne il consenso. Se siete dei clienti WIND e desiderate disattivare completamente o parzialmente la vostra segreteria, allora siete capitati nel posto giusto. In questa semplice guida vi spiegheremo Come disattivare la segreteria di WIND in pochi e semplici passaggi. Indice disattivare la ...

Come disattivare segreteria Vodafone : Anche Vodafone propone un servizio di segreteria telefonica. Seppur si tratti di uno strumento davvero utile per scoprire chi vi ha chiamato quando avevate lo smartphone spento, scarico oppure quando vi trovate in una zona in cui non prende, ci sono diversi utenti che non lo utilizzano. Scriviamo questo articolo per indicarvi Come disattivare segreteria Vodafone tramite varie soluzioni che possono essere attuate principalmente da smartphone, ...