Classici ed esclusivi

ilfriuli

: RT @GetConnected_it: Più dell'80% degli intervistati preferisce #Reward esclusivi ed esperienziali rispetto ai classici coupon e sconti. Il… - arizzoli : RT @GetConnected_it: Più dell'80% degli intervistati preferisce #Reward esclusivi ed esperienziali rispetto ai classici coupon e sconti. Il… - GetConnected_it : Più dell'80% degli intervistati preferisce #Reward esclusivi ed esperienziali rispetto ai classici coupon e sconti.… -

(Di sabato 22 settembre 2018) Undici concerti in cartellone fra settembre e maggio, quasi tutti in esclusiva per il Nordest e in alcuni casi per l'Italia, con molte novità sia per i nomi che per i programmi. La 22a stagione ...