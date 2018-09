Cinghiali | Coldiretti Roma | stop all’invasione | a rischio aziende e cittadini

Coldiretti : un milione di Cinghiali in Italia - raddoppiati in 10 anni : A seguito delle numerose segnalazioni di branchi di cinghiali sulla Cassia a Roma e nel quartiere San Paolo di Bari, Coldiretti rende noto che sarebbero un milione i cinghiali in tutta Italia. raddoppiati negli ultimi dieci anni “distruggono i raccolti, sterminano animali allevati, causano incidenti per danni stimati in centinaia di milioni di euro nell’ultimo decennio, senza contare i casi in cui ci sono state purtroppo anche ...