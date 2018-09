ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Cina, consumo di massa di carne di maiale: emergenza rifiuti. E l’80% delle falde è inquinato - New_Alexie : RT @fattoquotidiano: Cina, consumo di massa di carne di maiale: emergenza rifiuti. E l’80% delle falde è inquinato - AlenLanciotti : RT @fattoquotidiano: Cina, consumo di massa di carne di maiale: emergenza rifiuti. E l’80% delle falde è inquinato - TutteLeNotizie : Cina, consumo di massa di carne di maiale: emergenza rifiuti. E l’80% delle falde è… -

(Di sabato 22 settembre 2018) Il lago Dianchi, nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan, è famoso per almeno tre motivi: la sua estensione (quasi 40 chilometri quadrati), la caratteristica forma a mezzaluna e il colore verde brillante che ha in estate a causa della formazione massiccia di alghe. Un fenomeno noto come eutrofizzazione, causato da nutrienti in eccesso nell’acqua, come l’azoto e il fosforo, che oggi colpisce le zone interessate da un rapido processo di urbanizzazione o da forme di coltivazione e allevamento intensivo con tutte le conseguenze annesse: dal rilascio di sostanze chimiche e fertilizzanti nel suolo e nell’acqua fino allo smaltimento illegale dianimali non trattati. Nel caso dello Yunnan, il dito punta contro l’alta concentrazione di allevamenti di suini, che forniscono il 77% dellaconsumata dalla popolazione locale. Nel solo 2017, nella ...