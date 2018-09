Ciclismo | Franco Pellizotti | “Il Mondiale? Io punto su Vincenzo Nibali e poi c’è Moscon

Ciclismo - Mondiali 2018 : l’ultimo Mondiale di Franco Pellizotti. Il fedelissimo di Vincenzo Nibali sarà il regista in corsa : Quarant’anni e non sentirli. Franco Pellizotti si è guadagnato meritatamente la convocazione ai Mondiali di Innsbruck 2018 dopo aver svolto un’ottima stagione come gregario fedelissimo di Vincenzo Nibali al Tour de France; ma soprattutto nelle ultime settimane dimostrato alla Vuelta a Espana di possedere un’ottima forma e di rendersi tuttora competitivo; ne è la prova il sorprendente terzo piazzamento al termine ...

Ciclismo – Tentato strangolamento ad una escort : Ullrich arrestato e rilasciato a Francoforte : Ullrich tenta di strangolare una escort: il punto sull’arresto dell’ex ciclista tedesco Guai seri per Jan Ullrich: di poche ore fa la notizia di un suo arresto. Oggi, l’ex ciclista tedesco, vincitore del Tour de France ’97, è accusato di aver aggredito e di aver Tentato di strangolare un’escort in un hotel di lusso a Francoforte. Ullrich, dopo aver passato la notte con la donna, l’avrebbe colpita per ...

Ciclismo - Jan Ullrich arrestato a Francoforte per aver abusato di una prostituta : Altra notizia shock riguardante Jan Ullrich, ex ciclista tedesco che in carriera ha conquistato tra gli altri un Tour, una Vuelta e un oro olimpico. Secondo quanto riportata dalla Bild online Ullrich è stato arrestato a Francoforte, accusato di lesioni gravi e pericolose. Ullrich era rientrato in patria da Maiorca, dove era già stato arrestato venerdì scorso per aver aggredito l’attore Til Schweiger, con l’intenzione di intraprendere un percorso ...