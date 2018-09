Ci sono almeno tre buone ragioni per fare festa al Patronato

Almeno 22 persone sono morte in una frana nelle Filippine : Almeno 22 persone sono morte nelle Filippine a causa di una frana che ha colpito due villaggi nella provincia di Cebu; decine di altre persone risultano ancora disperse. La frana è probabilmente state causate dalle conseguenze del tifone Mangkhut, che ha The post Almeno 22 persone sono morte in una frana nelle Filippine appeared first on Il Post.

Almeno 86 persone sono morte nel ribaltamento di un traghetto in Tanzania - nel lago Vittoria : Almeno 86 persone sono morte nel ribaltamento di un traghetto nel lago Vittoria, che è il più grande dell’Africa e sta tra Tanzania, Kenya e Uganda. Il traghetto si è ribaltato nella zona sud del lago, quella di competenza della Tanzania, non The post Almeno 86 persone sono morte nel ribaltamento di un traghetto in Tanzania, nel lago Vittoria appeared first on Il Post.

Almeno 42 persone sono morte nel ribaltamento di un traghetto nel lago Vittoria - in Tanzania : Un traghetto si è ribaltato nel lago Vittoria, che è il più grande dell’Africa e sta tra Tanzania, Kenya e Uganda. Al momento è stata confermata la morte di 42 persone, ma il numero potrebbe salire perché si pensa che The post Almeno 42 persone sono morte nel ribaltamento di un traghetto nel lago Vittoria, in Tanzania appeared first on Il Post.

‘Ci sono tensioni sulla legge di Bilancio?’ - Di Maio risponde ma viene interrotto dalla giornalista : ‘Mi faccia finire - almeno’ : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, è in visita a Nola e fa il punto stampa con un gruppo di giornalisti. “Si parla di tensioni all’interno del governo in vista della manovra, qual è il suo commento?”, chiede una giornalista al ministro del Lavoro. Di Maio inizia a rispondere ma viene interrotto dopo pochi secondi. “Mi faccia finire, almeno” protesta, seccato, Di Maio. Che poi aggiunge: ...

Nelle Filippine i morti per il tifone Mangkhut sono almeno 28 : Nelle Filippine almeno 28 persone sono morte a causa del tifone Mangkhut, arrivato domenica nel nord del paese. Le frane dovute alle intense piogge sono state la principale causa delle morti: 20 persone sono morte nella regione di Cordillera, 4 in quella di Nueva Vizcaya e una venticinquesima in un’altra zona. --A queste se ne aggiungono altre tre nella regione di Cagayan, quella dove il tifone ha toccato la terraferma. Secondo un conteggio ...

Lungo i Tropici ci sono almeno 7 uragani : è normale? : Dall'altra parte del mondo avanza Mangkhut, il Super Typhoon di categoria 5, verso le Filippine, dove arriverà venerdì 14 settembre. È seguito da un'altra tempesta, in agguato al largo delle coste ...

Un piccolo aereo è precipitato in Sud Sudan - almeno 19 dei 22 passeggeri sono morti : Un piccolo aereo con 22 passeggeri è precipitato in Sud Sudan e almeno 19 delle persone a bordo sono morte. Il governo del Sud Sudan ha detto a Reuters che si stanno cercando ancora due persone, mentre un sopravvissuto è The post Un piccolo aereo è precipitato in Sud Sudan, almeno 19 dei 22 passeggeri sono morti appeared first on Il Post.

Almeno 40 profughi sbarcati dalla Diciotti si sono resi irreperibili : «Si sono già dileguati 40 dei 144 immigrati maggiorenni sbarcati dalla Diciotti e affidati alla Cei o al Centro di Messina». A renderlo noto sono i sottosegretari all’Interno, Stefano Candiani e Nicola Molteni. «Ricordiamo che, per la legge, queste persone hanno libertà di movimento e quindi non sono sottoposte alla sorveglianza dello Stato. Erano ...

Almeno tre persone sono morte in una grossa esplosione causata da un’autobomba a Mogadiscio - in Somalia : A Mogadiscio, la capitale della Somalia, c’è stata una grossa esplosione causata da un’autobomba: l’obiettivo dell’attacco era un ufficio governativo nel quartiere di Howlwadag e l’esplosione ha provocato il crollo di una scuola e del tetto di una moschea. Secondo le The post Almeno tre persone sono morte in una grossa esplosione causata da un’autobomba a Mogadiscio, in Somalia appeared first on Il Post.

I morti negli scontri a Tripoli degli scorsi giorni sono almeno 39 : almeno 39 persone, tra cui diversi civili, sono morte a Tripoli negli scontri tra milizie rivali iniziati lo scorso 27 agosto. Da una parte ci sono le milizie locali che sostengono il cosiddetto governo di unità nazionale che ha sede a The post I morti negli scontri a Tripoli degli scorsi giorni sono almeno 39 appeared first on Il Post.

Maltempo - tragedia in Calabria : travolti da un torrente in piena - i morti sono almeno 5 : Allarme in Calabria dove a causa del forte Maltempo sedici escursionisti sono stati travolti da un’ondata di piena mentre facevano rafting nel torrente Raganello, a Civita di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Un primo bilancio parla di 5 morti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco che hanno recuperato 13 persone, 12 in vita e una ragazza già deceduta. sono in corso di recupero gli altri tre escursionisti. I soccorritori ...

Negli ultimi giorni almeno 67 persone sono morte a causa di intense alluvioni nello stato indiano del Kerala : Le autorità indiane hanno detto che 67 persone sono morte Negli ultimi giorni nello stato meridionale del Kerala a causa di alluvioni e frane provocate dal peggiore monsone che ha colpito la zona da quasi un secolo a questa parte. The post Negli ultimi giorni almeno 67 persone sono morte a causa di intense alluvioni nello stato indiano del Kerala appeared first on Il Post.

Almeno 48 persone sono state uccise in un attentato suicida davanti a una scuola di Kabul - in Afghanistan : Almeno 48 persone sono state uccise mercoledì in un attentato suicida davanti a una scuola di Kabul, in Afghanistan. Decine di persone sono state ferite. La polizia ha confermato che l’attentatore fosse da solo e che fosse entrato a piedi The post Almeno 48 persone sono state uccise in un attentato suicida davanti a una scuola di Kabul, in Afghanistan appeared first on Il Post.

Almeno 22 persone sono morte nell’affondamento di un’imbarcazione sul Nilo - in Sudan : Almeno 22 persone sono morte nell’affondamento di un’imbarcazione sul Nilo, nel nord del Sudan. Lo ha detto l’agenzia di stampa governativa Sudanese SUNA. A bordo della nave viaggiavano più di 40 persone. sono ancora in corso le operazioni di ricerca The post Almeno 22 persone sono morte nell’affondamento di un’imbarcazione sul Nilo, in Sudan appeared first on Il Post.