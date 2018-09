"Ci sarà una proposta italiana per i Giochi del 2026"" : Sulla vicenda Giochi 2026 'a me piaceva l'idea di una olimpiade italiana, di tutte le Alpi, che partisse in Piemonte e arrivasse in Veneto. Sarebbe stata una vetrina per tutto il mondo. Qualcuno ha avuto paura: ha sbagliato. Io non vivo la politica con paura e non ho perso la speranza. Una proposta olimpica italiana ci sarà. Farò di tutto perché queste olimpiadi italiane ci ...

Mauro : 'Questa Juve è la più forte di sempre. Ha già vinto lo scudetto - sarà una passerella' : L'ex giocatore della Juve ed ex-opinionista di Sky Sport, Massimo Mauro ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport parlando del campionato dei bianconeri. La serie A è già chiusa? 'Ho l'impressione che il nostro campionato sia una felice passerella per la Juventus. Ma non sto sminuendo nulla, anzi. Parliamo ...

Lory Del Santo - altro dramma Il figlio di 19 anni si è ucciso E lei : «Vado lo stesso al Gf Vip sarà una terapia» Foto |Video : Lory Del Santo aveva già perso in modo tragico il figlio avuto da Eric Clapton. Ora lei vuole comunque partecipare al «Grande Fratello Vip»: «Potrebbe essere una terapia»

Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati?/ Compleanno privato a Milano : quale ex sarà fortunato... : Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono lasciati? La showgirl, oggi 20 settembre, compie 34 anni e annuncia: "non so cosa voglio, ma so quello che non voglio".(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:52:00 GMT)

James Bond - il prossimo film sarà diretto da Cary Fukunaga : Sono passati già tre anni dall’ultimo capitolo dedicato a James Bond, Spectre, e pare che dovremo attendere ancora un po’ prima di vedere sullo schermo le nuove avventure dell’agente segreto più famoso del cinema. Alle estenuanti trattative per convincere l’attore Daniel Craig a ricoprire per un’altra e ultima volta il ruolo si sono infatti aggiunti i problemi riguardanti la regia: qualche settimana fa il regista ...

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini/ Uomini e Donne : Nicola Panico sferra una frecciatina dopo l’altra : Sara Affi Fella ha ufficializzato la sua relazione d’amore con Vittorio Parigini, il giocatore di calcio che le ha rubato il cuore. Le numerose frecciatine di Nicola Panico.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:19:00 GMT)

Morto sulla scala antincendio - Ghinelli : 'Dramma a ridosso di una scuola. Da oggi la piazza sarà la prima tappa della pattuglia anti degrado'... : "E' un episodio triste e doloroso che fa riflettere su quanto sia difficile dare risposte adeguate e coerenti al disagio". L'episodio al quale si riferisce il sindaco Alessandro Ghinelli risale a ieri ...

SpaceX : il primo turista della Luna sarà il giapponese Yusaku Maezawa : Come vi avevamo annunciato pochi giorni fa, Elon Musk aveva dichiarato di aver venduto il primo biglietto per il viaggio intorno alla Luna ad un giapponese. Ora possiamo dirvi con esattezza che si tratta del miliardario giapponese Yusaku Maezawa. sarà lui quindi il primo turista spaziale a essere portato in orbita attorno alla Luna a bordo del Big Falcon Rocket di SpaceX. Non sarà una “Luna di miele” il suo viaggio nello spazio però, ...

Caso 49 milioni e sequestri - Lega a un passo dall'accordo con la Procura : così sarà salvata una parte dei conti : E a breve, se tutto va come deve andare, l'intesa sarà resa pubblica e sancirà la pace 'politica' tra Lega e pubblici ministeri sull'affaire 49 milioni.

Non ci sarà nessuna operazione a Idlib - : Lo ha detto il ministro della Difesa russo Sergey Shoigù. Nelle prossime ore i dettagli saranno concordati con la parte siriana, ha aggiunto Sergey Shoigù.