Chiara Ferragni | dagli inizi alla fine del sodalizio lavorativo con l' ex fidanzato - The

Fedez e Chiara Ferragni/ Il rapper "pazzo" di Gigi Hadid : Chiara Ferragni gelosa? "La foto..." : Chiara Ferragni e Fedez continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate dello showbiz italiano. Dopo il matrimonio, gli occhi sono ancora tutti puntati su di loro.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 18:45:00 GMT)

Fedez torna a casa ubriaco. E Chiara Ferragni lo prende a schiaffi : La Milano Fashion Week è un momento di svago un po' per tuttI. La moda attrae sia sulle passerelle che agli eventi. E così è stato anche per Fedez che la scorsa notte ha alzato un po' troppo il gomito.

Chiara Ferragni E FEDEZ/ Il rapper "innamorato" di Gigi Hadid : la gaffe della moglie su Instagram : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate dello showbiz italiano. Dopo il matrimonio, gli occhi sono ancora tutti puntati su di loro.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Fedez e la foto con Gigi Hadid - Chiara Ferragni fa una clamorosa gaffe Video : Chiara Ferragni e la gaffe sulla foto di Fedez e Gigi Hadid. I Ferragnez hanno partecipato alla festa di Donatella Versace, in occasione della Milano Fashion Week. Tra gli ospiti anche la modella...

Chiara Ferragni e Fedez/ Torna a casa "ubriaco" e non la passa liscia : Ilary Blasi spiega anche perché non… : Chiara Ferragni e Fedez continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate dello showbiz italiano. Dopo il matrimonio, gli occhi sono ancora tutti puntati su di loro.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 07:10:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni/ Tra set e studio di registrazione : la canzone per Leone è pronta : Fedez e Chiara Ferragni, divisi tra set e studio di registrazione: la canzone per Leone è pronta e il nuovo video vede la famiglia Ferragnez in scena al completo.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 21:19:00 GMT)

Chiara Ferragni - prima di essere un'influencer era "una ragazza rivoluzionaria" : Tutti hanno un passato persino Chiara Ferragni , l'influencer e fashion blogger italiana con più di 15 milioni di followers su Instagram. prima di essere l'icona dei social network e prima di essere ...

Fedez torna a casa ubriaco e Chiara Ferragni lo prende a schiaffi : “Ma sei scemo? Ti meriti due sberle” : Milano Fashion Week, Fedez torna a casa alterato dopo un “evento”, come dice la coppia, e di fronte a Chiara Ferragni improvvisa una sorta di balletto con in mano un giocattolo del figlio Leone. A un certo punto, però, lo lancia sul tavolo, rischiando di romperlo. Da qui il rimprovero della moglie. L'articolo Fedez torna a casa ubriaco e Chiara Ferragni lo prende a schiaffi: “Ma sei scemo? Ti meriti due sberle” proviene ...

Chiara Ferragni - prima di essere un’influencer era "una ragazza rivoluzionaria" : Tutti hanno un passato persino Chiara Ferragni, l"influencer e fashion blogger italiana con più di 15 milioni di followers su Instagram. prima di essere l"icona dei social network e prima di essere moglie e madre, Chiara Ferragni è stata un"adolescente originaria di Cremona, una studentessa, una ragazza come tante. Ora un reportage realizzato da "Lettera 43", svela alcuni retroscena della celebre fashion blogger.A parlare è un ex amico e ...

Fedez torna a casa "ubriaco" - Chiara Ferragni lo prende a schiaffi : Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più chiacchierata dei social come vi abbiamo raccontato su Leggo.it, di nuovo al centro dell'attenzione su Instagram. A catturare l'attenzione dei...

Ilary Blasi e Totti : «Francesco in pensione? Lavora più di prima. Ma non siamo come Fedez e Chiara Ferragni» : Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport. I nuovi assetti Lavorativi non hanno incrinato il loro amore che continua a far sognare...

Milano Fashion Week – Chiara Ferragni e Fedez alla sfilata Fendi : i neo coniugi sono le vere star [GALLERY] : Chiara Ferragni e Fedez freschi freschi di matrimonio presenziano alla sfilata Fendi, i due coniugi vere star della Milano Fashion Week Chiara Ferragni e Fedez, alla seconda giornata della settimana della moda milanese, si presentano alla sfilata di Fendi. Vestiti dalla testa ai piedi con abiti caratterizzati dal simbolo del marchio italiano, la Fashion blogger ed il rapper hanno ammirato la nuova collezione del brand italiano e le ...

Tutti i look di Chiara Ferragni alle sfilate di Milano. E da Fendi spunta anche Fedez : Un tour per le quattro capitali della moda dal quale la fashion blogger più amata al mondo non poteva esimersi, accompagnata dalla sorella Valentina e, a Milano, dal marito Fedez, che quando Chiara è ...

Ilary Blasi e Totti : «Francesco in pensione? Lavora più di prima. Ma non siamo come Fedez e Chiara Ferragni» : Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport. I nuovi assetti Lavorativi non hanno incrinato il loro amore che continua a far sognare...