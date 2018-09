Chi non vorrebbe tutti questi auguri? Bocelli festeggiato da Al Pacino agli U2

“Quella non la voglio vedere!”. La riChiesta clamorosa per entrare al GFVip : Chi è : Tutto pronto per il ritorno del Grande Fratello Vip. Il reality show aprirà le proprie porte a un vasto cast di famosi, tra volti noti della televisione italiana, cantanti, sportivi, modelli, modelle e showgirl. Non sarà facile ripetere la buona riuscita dell’edizione 2017, vinta da Daniele Bossari, la media di ascolto fu infatti di quasi cinque milioni di telespettatori per uno share di oltre il 25% – per la finale venne toccata quota ...

Non sa come curare sua moglie e vende la macChina : dopo 12 anni - i figli gliela ricomprano : Jeni e Jake Ryan hanno voluto fare una emozionate sorpresa al loro papà, un uomo del Texas: hanno ricomprato “Christine”, la macchina a cui era tanto affezionato e che nel 2006 si era trovato costretto a vendere per curare il cancro della moglie, che intanto è guarita completamente.Continua a leggere

Nadia Toffa presenta il suo libro : "Il cancro una sfiga? Io l'ho trasformato in dono. Non so Chi vincerà - ma non sospendo la mia vita" : "Fiorire d'inverno" cioè nel periodo più difficile dell'anno. È il potente messaggio di rinascita e speranza che Nadia Toffa lancia nel suo libro che uscirà il 9 ottobre per Mondadori. Ed è la stessa Iena, che sta combattendo contro un tumore ovvero come lei stessa dice "la sfida più difficile della mia vita", a raccontarlo in un lungo post sui social che sta facendo il pieno di like: "Ecco qui Ragazzi, ...

Governo - BosChi a Sky Tg24 : “Lega e M5S? Non andranno in crisi politica perché affamati di poltrone e potere” : “Lega e M5S non andranno in crisi politica tra di loro, perché sono veramente affamati di poltrone, posizioni, ruoli di potere da gestire. Pur di arrivare lì sono disponibili a buttare giù qualsiasi rospo. L’unico rischio è che questo Governo possa implodere prima dei cinque anni perché non reggono le aspettative che hanno creato nel Paese, a cui non potranno rispondere con fatti concreti”. Così l’esponente del Pd Maria Elena Boschi ...

Dalla bulimia all’amore per Allegri - Ambra Angiolini confessa i suoi segreti : “se la Juventus perde non Chiamo Max per due giorni” : Ambra Angilioni confessa i suoi segreti in un’intervista in radio, la compagna di Allegri parla di come le sconfitte della Juventus influiscano sulla relazione con l’allenatore bianconero Dalla bulimia al rapporto con Massimiliano Allegri, Ambra Angiolini si confessa in un’intervista a Rai Radio Due. L’ex valletta di ‘Non è la Rai’, ora affermata attrice, racconta: “non vado mai allo stadio, ho ...

Salvini ad Atreju : tra tripudio e diffidenze. Sospetti in platea : "Non ha Chiarito se vuole le liste bloccate alle europee..." : "Ho firmato un contratto per 5 anni e non sono solito togliere la parola data". La platea di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia a Roma, si raffredda quando dal palco Matteo Salvini giura fedeltà al governo con il M5s. Giorgia Meloni in prima fila ha un sorriso tirato. Un misto di tripudio di folla (e di media, vista la presenza di tanti giornalisti stranieri) e tanta diffidenza accolgono il vicepremier leghista questa mattina ...

Serie A Chievo - D'Anna : «Nella lotta salvezza non siamo inferiori a nessuno» : VERONA - " siamo in crescita, ci stiamo consolidando ". Così D'Anna , nella conferenza alla vigilia della partita contro l' Udinese . Sul momento del Chievo : " Vogliamo cancellare quel segno meno che ...

PROBABILI FORMAZIONI / Sampdoria Inter : Chi non ci sarà a Marassi? Quote - novità live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Sampdoria Inter: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti con moduli e titolari per la partita di Serie A a Marassi (5^ giornata)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:48:00 GMT)

Condoni - Cgia : “Inutili : in 45 anni solo 131 - 8 miliardi allo Stato. La pace fiscale risChia di non produrre il gettito atteso” : “Negli ultimi 45 anni i Condoni fiscali hanno fruttato all’erario 131,8 miliardi di euro. Una somma importante, ma irrisoria se paragonata ai numeri dell’evasione fiscale, che secondo i dati del Ministero sottrae allo Stato 110 miliardi di euro all’anno“. I Condoni, in altre parole, servono a fare cassa, ma non a controbilanciare gli effetti negativi dell’evasione. A dirlo è la Cgia di Mestre, che mette in ...

Nadia Toffa e il cancro/ “La sfida più difficile della mia vita - non so Chi vincerà ma lo scoprirò vivendo” : Nadia Toffa e il cancro: “La sfida più difficile della mia vita, non so chi vincerà ma lo scoprirò vivendo”. La conduttrice e inviata de Le Iene racconta la sua battaglia in un libro(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 15:20:00 GMT)

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri / "Quando la Juventus perde - non lo Chiamo per due giorni!" : Ambra Angiolini, in una lunga e interessante intervista a I Lunatici, in onda su Radiodue, parla di Massimiliano Allegri: "Quando perde la Juve non lo chiamo per 2 giorni"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 14:50:00 GMT)

Il Papa ai cateChisti : non siate professori che pensano di svolgere una lezione : Pensate bene questo: in questo mondo, in quest'area di tanta indifferenza, la vostra parola sempre sarà un primo annuncio, che arriva a toccare il cuore e la mente di tante persone che sono di attesa ...

Ambra Angiolini e Max Allegri che perde una partita : «Non Chiamo per due giorni. Rispetto le regole e aspetto» : ?La regola quando perde una partita? Mi accorgo delle situazioni?, Ambra Angiolini scherza sul rapporto con l?allenatore della Juventus Massimiliano (detto Max) Allegri, suo...

[Il punto] Trovati i soldi per aumentare le pensioni - ma non tutti ne godranno. Ecco Chi ne avrà diritto : Secondo quanto si sussurra in ambienti interni al mondo pentastellato il ministro e i suoi tecnici, posti sotto pressione in questi ultimi giorni dalle richieste dei diretti interessati, avrebbero ...