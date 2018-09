Che fine ha fatto Stefano Beltrame? Occasione da non fallire

calcioweb.eu

: Ci dicono da anni che alla fine gli errori arbitrali si compensano, che non esiste la sudditanza verso le Grandi e… - pisto_gol : Ci dicono da anni che alla fine gli errori arbitrali si compensano, che non esiste la sudditanza verso le Grandi e… - matteosalvinimi : Genova è una città viva, ancora più bella, che si apre al mondo e che ha voglia di correre. Se avete tempo, questo… - IRAMAPLUME : “Quanto sei fine quando arrossisci per un complimento E se ci perderemo rimarrà un momento Brindiamo alla vita per… -

(Di domenica 23 settembre 2018)è un calciatore italiano, attaccante del Den Bosch, in prestito dalla Juventus. Cresciuto nelle giovanili del Novara, nel 2011 viene acquistato diciottenne dalla Juventus, viene mandato in prestito al Bari, in Serie B, dove scende in campo in 24 occasioni segnando anche le sua prima rete da professionista, il 30 maggio 2014, fissando il punteggio sul 4-1 proprio contro la squadra in cui è cresciuto, il Novara. Per la stagione seguente passa in prestito al Modena, scaduto il prestito fa rientro alla Juventus, che nel frattempo ha risolto la compartecipazione con la Sampdoria a proprio favore: poi i prestiti alla Pro Vercelli ed al Pordenone, in Lega Pro. Tornato alla Juventus astagione, viene ceduto al Den Bosch. Esperienza anche con il Bari. In alto la fotogallery. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...